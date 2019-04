Stiri pe aceeasi tema

- Spargere ca in filme, noaptea trecuta, la un magazin, situat in cartierul E3 din Tulcea. Hotii au reusit sa fure seiful in care se aflau toti banii proveniti din incasarile din weeekend, dar si serverul care stoca imaginile de pe camerele de supraveghere. Hotii au reusit, in timp util, sa fure seiful…

- Polițiștii de frontiera ai SPF Soroca, ajutați de patrupedul Rex au dejucat planurile ilicite ale unui moldovean, reușind sa-i identifice ascunzatoarea și sa-l rețina. Acesta se afla in cautare pentru sustragerea bunurilor in proporții mari.

- Un caine a devenit eroul familiei sale dupa ce a reușit sa evite o adevarata tragedie. Stapanii au fost fericiți sa constate ca au un animal de companie extrem de inteligent. Cainele are șase ani, iar vigilența lui a impiedicat un incendiu sa distruga casa in care locuiește și a salvat intreaga familie…

- Persoane necunoscute au spart in week-end sucursala unei banci din Targu Jiu, cand aceasta era inchisa. Ei au reusit sa distruga un perete, sa opreasca sistemul de alarma si au incercat sa sparga seiful. S-au chinuit ei ce s-au chinuit, dar nu au reusit, si au fugit pana la urma cu mana goala. O angajata…

- Polisportivul hunedorean Avram Iancu a terminat pe locul al treilea maratonul arctic. Este al patrulea roman care a reusit sa incheie cursa desfasurata in conditii extreme. Fata de anii trecuti, traseul a fost mai lung cu 48 de kilometri. Iar bibliotecarul din Petrosani a reusit sa parcurga cei 611…

- Caine de talie mare, Saint-Bernardul este recunoscut pentru atașamentul sau fața de stapan. Credincios, gentil și mare iubitor de copii, Saint-Bernardul nu necesita dresaj de antrenament pentru munca de salvare pe care o face de generații intregi și care i-a devenit instinct pana in ziua de azi. O familie…

- “Prioritatea noastra in acest moment este echiparea Forțelor Armate Rusești cu cele mai moderne arme și sisteme de control și comunicații. Armele pe care noi le-am creat și pe care le vom crea nu au corespondent in lume in prezent, dar nici in viitorul indepartat”, a declarat Vladimir Putin, informeaza…

- Cei trei faptasi au reusit sa fure marfa in valoare de aproximativ 100.000 de lei. Hotii au actionat in mod profesionist. Si-au acoperit fetele, au demontat placutele de inmatriculare de pe masina si au reusit sa iasa din magazin cu sacosele pline in doar trei minute.