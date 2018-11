Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul veteranului care i-a dat unei tinere ultimii sai 20 de dolari ca sa-și bage benzina. Scandalul izbucnit dupa ce fata a strans din donații aproape 400.000 de dolari și nu a vrut sa-i dea banii a dus la o ancheta a Poliției. Concluzia preliminara este ca povestea care a…

- Young Greatness a avut parte de o moarte fulgeratoare, iar lumea muzicii din Statele Unite este in doliu. Rapperul și-a dat ultima suflare in fața unui restaurant din New Orleans, unde a fost impușcat mortal. Presa locala titreaza ca el a fost declarat mort la fața locului. Young Greatness a murit la…

- Fiica cea mica a impresarei Anamaria Prodan a reușit performanța de a fi selectata in cadrul unei echipe mari de baschet din Statele Unite ale Americii. Sarah a facut anunțul pe internet, iar felicitarile au curs in valuri. Anamaria Prodan se poate considera o mama foarte mandra. Fetele ei au reușit…

- Masina va putea transporta doua persoane si are nevoie de o pista pentru aterizare si decolare, potrivit Geely. Comutarea intre modul de zbor si cel de condus dureaza un singur minut. Pentru inceput, vanzarea va fi limitata la Statele Unite, iar pretul masinii nu a fost inca stabilit. Potrivit producatorului,…

- Monica Gabor a transmis fanilor sai ca ii este foarte dor de meleagurile natale. Marturisirea a fost facuta pe rețele de socializare, iar reacția urmaritorilor sai nu a intarziat sa apara. Monica Gabor este stabilita de mai mulți ani in Statele Unite ale Americii, acolo unde – alaturi de omul de afaceri…

- O mama si fiul ei au fost pur si simplu spulberati de un autoturism in timp ce asteptau autobuzul. Cei doi au ajuns la spital. Accidentul s-a petrecut pe DN71 la intersectie cu Moara Noua. Cei doi pietoni, mama si fiu, au fost loviti de autoturismul condus de un barbat de 72 de ani din […] The post…

- Veteranul fara adapost care i-a dat unei tinere ultimii lui 20 de dolari pentru ca ramasese fara benzina in plina noapte doarme tot sub cerul liber, deși femeia a strans aproape 400.000 de dolari pentru el, printr-o campanie umanitara. Tanara promisese ca ii va cumpara o casa cu banii donați de binevoitori,…