Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel in varsta de 9 ani a convins conducerea administrativa din orașul lui sa modifice o lege, spre bucuria tuturor copiilor. Acesta și-a susținut cauza la o ședința a consiliului local. Dane Best, un baiețel din orașul Severance, Colorado, s-a prezentat in fața consilierilor locali cu argumente…

- Un baietel de 9 ani i-a convins pe edilii unui orasel din Colorado sa ridice o interdictie veche de aproape un secol privind bataile cu bulgari de zapada. Stie deja cine va fi prima lui "tinta", fratiorul cu 5 ani mai mic, scrie protv.ro.

- “Nu am observat blocaje majore ieri când a nins. Ele sunt inerente unui oraș care are 400.000 de locuri și 200.000 de mașini. Fara sa ne schimbam și noi puțin comportamentu, nu vom face viața mai buna în oraș În 2000, în Cluj-Napoca erau 56.000 de mașini, iar acum…

- Ripensia Timișoara și ACS Poli sunt pe loc de retrogradare, ASU Poli e singura care a dat un gol in ultima etapa din L2, dar niciuna din cele trei nu a reușit sa caștige vreun punct. Golaveraj total: 1-9 Weekend de coșmar pentru echipele din Timișoara. Orașul de pe Bega are trei formații in cel de-al…

- Meghan Markle si Printul Harry au anuntat vestea lor cea mare in prima zi a turneului lor regal. Primul copil al cuplului este asteptat sa se nasca in primavara anului viitor. Cel mai probabil, ducesa de Sussex (37 de ani) este deja gravida in trei luni. Cei dragi au reusit sa ii felicite personal pe…

- Ministerul Afacerilor Externe face cunoscut ca, in cursul noptii de 25 spre 26 septembrie 2018, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a reusit repatrierea cetateanului roman care a fost dat disparut in orasul Istanbul la data de 30.08.2018. Mentionam ca, intre momentul sesizarii…

- Cinci dintre autorii atacului armat comis sambata la parada militara din orasul iranian Ahvaz au murit in schimburi de focuri cu fortele de ordine, anunta surse citate de agentia Fars, scie mediafax. Nu este clar cati teroristi au reusit sa fuga. Cel putin 25 de persoane au fost ucise,…

- Un barbat a incercat sa jefuiasca un magazin de țigari electronice din Aurora, Colorado, insa lucrurile nu au ieșit așa cum și-a imaginat el. In loc sa obțina prada dorita, el a ajuns sa iși piarda mult mai mult decat arma. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care acesta a scapat arma din…