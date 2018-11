Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, se simte foarte bine in corpul ei, reușind sa slabeasca 27 de kilograme, cu un meniu bine pus la punct de un medic nutriționist. Ea are acum 60 de kilograme, insa vrea sa mai dea doua-trei jos, pentru a fi mulțumita in totalitate. „Am avut 87 de kilograme…

- „Am intrat intr-un proces. Aveam 120 de kilograme. Este foarte important sa descoperi acel moment si acea persoana care poate sa-ti schimbe viata. Am intalnit acea persoana. Nu e suficient sa faci un program de nutritie, am fost la specialist. Trebuie sa-ti faca un control si sa-ti spuna cum sa slabesti.…

- Nicolai Tand, unul dintre cei mai carismatici chefi de la noi, și indragita cantareața Oana Radu, gazdele emisiunii ”Star Chef”, difuzata in fiecare duminica de la ora 18.45 la Antena Stars, ii au ca invitați, de data aceasta, pe Cornelia Rednic și Mihalis, doi interpreți ce vor sa-și dovedesca și talentul…

- Nicolai Tand, unul dintre cei mai carismatici chefi de la noi, si indragita cantareata Oana Radu, gazdele emisiunii ”Star Chef”, difuzata in fiecare duminica de la ora 18.45 la Antena Stars, ii au ca invitati, de data aceasta, pe Cornelia Rednic si Mihalis, doi interpreti ce vor sa-si dovedesca si talentul…

- “Dieta urmata a fost una sezoniera, simpla, bazata pe alimentele disponibile la piata. A mancat mereu multe legume, carne de pasare, vita sau porc, rar peste, fructe de sezon, lactate naturale, fara prea multa grasime, nuci si seminte si cantitati moderate de orez, paine sau cartofi”, a dezvaluit…

- Un barbat din Singapore pare sa fi descoperit secretul tinereții fara batranețe. Chuando Tan are 52 de ani, dar arata ca un adolescent. Ei bine, el a dezvaluit ce mananca pentru a se menține ca la 20 de...

- Bianca Dragusanu se mandreste, fara doar si poate, cu un trup perfect sculptat, pe care l-a obtinut nu doar in urma orelor petrecute in sala de sport ori in saloanele de infrumusetare, ci si urmand o dieta stricta.

- Celebra actrița Nuami Dinescu, cunoscuta de toata lumea drept „Tanța”, s-a intrecut pe sine și a ajuns sa aiba o silueta de vis! Vedeta a slabit peste 25 de kilograme și se simte cum nu se poate mai bine.