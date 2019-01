Stiri pe aceeasi tema

- In toamna lui 1902, Ion N. Coculescu, un consilier comunal din Pitesti (care pe atunci inca era comuna) reusea sa convinga Consiliul de Ministri sa nu mai modifice bugetul de venituri si cheltuieli al primariei intr-un mod ce nu se justifica, invocand faptul ca alesilor locali le este interzis sa isi…

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Acum un secol cele mai rapide trenuri romanești prindeau peste 75 km/h, rețeaua feroviara creștea cu o medie de aproape 100 km/an și se petrecea și unul dintre cele mai grave accidente din istorie, cu sute de morți. In epoca de aur a locomotivelor cu abur erau mult mai puține gari decat acum, iar cei…

- Andreea Banica a facut destainuiri dureroase despre problemele ei de sanatate. Artista a dezvaluit ca nu a putut sa iși țina baiețelul in brațe timp de 6 luni, din cauza unor complicații la coloana vertebrala.

- Bulgaria beneficiaza de promovare mondiala datorita vestigiilor de pe fundul Marii Negre, in timp ce Romania se uita cum oameni de stiinta si mass-media din toata lumea lauda descoperirile facute la bulgari.

- Un liceu de elita din Baia Mare a devenit pe harta Google Maps ”lagar de concentrare”. Totul a fost o gluma care a fost mușcata de reprezentanții europeni ai gigantului american, care au modificat pe harta denumirea oficiala a liceului. Lucrurile sunt insa mai grave de cat par pentru ca cine a cerut…

- O educatoare din Alba a reusit sa puna un sat anonim din Apuseni pe harta educatiei din Romania. Copiii invata dupa metoda Montessori, care pune accent pe dezvoltarea abilitatilor si explorare senzoriala. La Gura Rosiei, in judetul Alba, copiii invata dupa metoda Montessori, fac experimente si descopera…

- Doru Oprea a anuntat pe o retea de socializare ca nu a reusit sa-si implineasca visul de a face turism in tara, asa ca va face acest lucru in Franta. La asta se adauga lipsa infrastructurii si calitatea vietii de la noi. „Decizia mea de a ma stabili in Paris a venit cumva natural. Nu mai intru…