- Simpozion Internațional „Apa, un miracol”, organizat de Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Buzau și Inspectoratul Școlar Județean Buzau, in parteneriat cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie București, Asociația profesorilor „Chem-Bio-Phyz” Buzau și unitați școlare din: Portugalia, Armenia, Moldova,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, care s-a indragostit nebunește de o tanara pe care o cunoscuse de curand pe internet, a ajuns in coma, la spital, dupa ce aceasta l-ar fi aruncat de pe un pod.

- KMG International, compania care detine grupul Rompetrol, a avut in 2017 rezultate record, cu un profit operational de 242 milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de 2016, si triplu fata de 2012 (79 de milioane dolari). Profitul net al companiei a fost de 80 de milioane de dolari in…

- Astazi, 15 martie, in jurul orei 12.00, plutonier adjutant Druga Daniel si plutonier major Voicu Eduard din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta ndash; Detasamentul 7 Medgidia, in timpul executarii serviciului de paza si protectie la Judecatoria Medgidia, au observat pe holul institutiei…

- O delegație a județului Maramureș prezenta in Panevezys, la celebrarea centenarului independenței Lituaniei Lituania sarbatorește anul acesta 100 de ani de la declararea independenței țarii. Cu 100 de ani in urma, in 16 februarie, a fost semnat Actul de Independența al Lituaniei, restabilindu-se statul…

- Noul cadru instituțional al inițiativei Parteneriatul Estic (PAE) a fost lansat luni, 12 martie, la Bruxelles in prezența oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și Statele Membre ale UE.

- In ziua de 12 martie 2018, peste 400 de militari romani si aliati NATO din Bulgaria, Georgia, SUA si Ucraina au participat, in Poligonul de la Capul Midia, in cadrul exercitiului Spring Storm 18, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat anul acesta de Fortele Navale Romane FNR…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din Craiova, a fost retinut dupa ce, pe o retea de socializare au aparut mai multe fotografii in timp ce acesta fura portofelul unei femei, pe strada. Imaginile au fost distribuite de sute de ori, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Municipiul Ungheni, alaturi de Kutaisi (Georgia) și Ararat (Armenia), va implementa un nou proiect comun. Un proiect, care prevede dezvoltarea managementului riscurilor de dezastre și care are un buget de peste 51 mii de euro, prevazut pentru Ungheni. In perioada 13-15 februarie, autoritațile din cele…

- Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun. Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare…

- Acest artist a reușit sa creeze digital o femeie de culoare și toata lumea a crezut ca e reala. Un artist din Marea Britanie a reușit sa creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, doua modele care au devenit vedete pe internet.

- Intreceri spectaculoase la FIS Children Trophy, in Poiana Brașov. Lista caștigatorilor. Concursul de schi pentru copii și tineret Poiana Brașov FIS Children Trophy. Vezi galeria foto + 2 + 2 In zilele de 23 – 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel…

- Suzi Grant, o fosta jurnalista in varsta de 68 de ani, face senzatie pe internet cu un blog de fashion si life style prin care si-a propus sa inspire si sa convinga alte femei ca pasiunile nu ar trebui sa se schimbe pe masura ce imbatranesti si ca nici nu trebuie sa se

- In zilele de 23 - 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel internațional, la care au participat peste 80 de atleți, copii și cadeți, din 10 țari cu tradiție in schiul alpin. Stațiunea montana Poiana Brașov a oferit partiile sale din masivul Postavaru,…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Un studiu stiintific american publicat in luna ianuarie descrie cum o femeie transgender din Statele Unite a reusit sa alapteze un copil adoptat, dupa un tratament cu hormoni care i-a provocat lactatie, informeaza Agerpres.

- Pompierii de la ISU București-Ilfov au reușit sa opreasca o femeie de la sinucidere. Femeia statea pe marginea balconului apartamentului sau de la etajul 5 de unde amenința ca se va arunca. O echipa a...

- Pagina de internet a Prefecturii Suceava a fost modificata pentru a facilita accesul mai facil la informatii pentru public. Prefectul judetului Suceava, Mirela Adomnicai, a aratat ca pentru a asigura o guvernare deschisa, participativa, responsabila și eficienta prin promovarea transparentei, ...

- Un avion Antonov AN-148 al companiei Sarativ Airlines s-a prabușit duminica, langa Moscova , la cateva minute de la decolare. Ce se știe despre Saratov Airlines: Saratov Airlines este o companie aeriana ruseasca, ce are sediul in regiunea Saratov. Compania aeriana Saratov Airlines a fost fondata in…

- Trei indivizi au reusit sa comita, probabil, unul dintre cele mai mari furturi inregistrate. In cateva minute, au plecat dintr-o casa cu aproximativ 44.000 de euro si peste un miliard de lei vechi. Hotii au apelat la o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficienta si au reusit sa se faca nevazuti inainte…

- Semifinala de duminica a concursului Eurovision Romania 2018 va avea loc in Salina Turda, la 90 de metri adancime si va fi difuzata live, de la ora 21.00, la TVR1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+. Artistii vor urca pe scena amplasata in mina Rudolf, intr-un decor natural grandios, care masoara…

- Implementarea politicilor și susținerea mediului de afaceri din domeniul tehnologiei informației, dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor de internet și distribuție TV, pregatirea specialiștilor in domeniul IT au fost principalele subiecte discutate la intrevederea de astazi a

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate inedita de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati....

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au participat, ieri, la doua perchezitii domiciliare facute in Suceava, in urma carora un barbat de 35 de ani, banuit de frauda informatica, a fost retinut. Banuitul se folosea de un cont fals pe o retea de socializare, cu…

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- In politica, nu ai voie sa fii sensibila, altfel risti sa fii incoltita de adversari, spune o regula nescrisa. Cand conduci un minister care are in subordine mii de barbati instruiti sa fie duri, „trebuie sa ai sange in instalatie“, marturiseste chiar Carmen Daniela Dan, ministrul de Interne, numit…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce în cloud cu același nume, cu clienți precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart și-a anunțat recent intenția de a deschide un birou la București ca prim centru regional pentru extinderea în Europa Centrala și de Est. Biroul va…

- Numarul initiativelor si discutiilor in tarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura si Creativitate, lansat in 2015 in sase tari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina si Belarus.

- Moneda nationala ia o gura de oxigen in asteptarea noului guvern, dupa ce zile la rand a coborat la minime negative istorice ca urmare a crizei politice declansate de PSD si ALDE si a contextului economic regional. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, pana la…

- Tragerea la sorți a Ligii Națiunilor 2018 s-a desfașurat astazi, 24 ianuarie. Selecționata Moldovei va juca Seria D, in grupa II, alaturi de echipele Luxemburg, San Marino și Belarus. Seria D #Grupa I: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra; #Grupa II: Belarus, Luxemburg, Republica Moldova, San Marino;…

- Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Lausanne, componenta grupelor Ligii Natiunilor. Grupele Ligii Natiunilor: Seria A: Grupa 1: Germania, Franta, Olanda; Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda; Grupa…

- Numarul inițiativelor și discuțiilor in țarile Parteneriatului Estic a crescut cu 20% pe parcursul ultimilor trei ani. Aceasta este una din primele concluzii ale Programului UE Cultura și Creativitate, lansat in 2015 in șase țari: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova, Ucraina și Belarus.

- LIVE PRO TV TRAGEREA LA SORTI LIGA NATIUNILOR UEFA LIVE VIDEO STREAM ONLINE PRO TV. Cele patru serii din LIGA NATIUNILOR s-au stabilit pe baza coeficientului UEFA. Seria A (patru grupe cu trei echipe): Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Polonia, Islanda,…

- Exista speranța!Intalnim tot mai des cazurile in care se vorbește despre oameni care mutileaza sau omoara animale. Omenirea nu e pe cale de dispariție. Asta ne-o arata o femeie cu inima mare. Oameni din intreaga lume au fost extrem de uimiți cand au vazut ce a facut un suflet de om cu aripa unui future.…

- Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant, troiene de zapada. Potrivit MAE, se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara si indicatiile/semnele organelor…

- O provocare periculoasa a inceput sa circule pe internet, iar specialiștii lanseaza avertismente in acest sens. Mai mulți adolescenți s-au filmat in timp ce inghit… capsule cu detergent, un gest care poate sa aiba urmari grave asupra sanatații, noteaza The Telegraph. Provocarea a inceput sa circule…

- Doua organizatii de mediu au reusit sa opreasca, definitiv, pana la acest moment, lucrarile la doua hidrocentrale pe raul Jiu. Incepute in deceniul trecut, ele erau aproape de finalizare la momentul deciziei instantei, iar statul roman a platit deja 155 de milioane de euro pentru constructii…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Teleorman, Adrian Gelu Dragomir, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dimineata in localitatea Merenii de Sus, pentru a scoate dintr-o fantana o femeie care a cazut la cativa metri adancime, dupa ce i s-a facut rau. Un localnic care trecea…

- „Joi 28.12.2017, colegul nostru salvator montan aflat in zona Vadu Crisului a constatat, cu stupoare, furtul a peste 35 metri de cablu metalic impreuna cu amaraje si piulite la intrarea in traseul de via ferrata Peretele Zanelor. De data asta hotii nu s-au multumit doar cu o bucata de 15m de cablu…

- Compania Apple este implicata in doua procese penale dupa ce a fost acuzata ca si-a inselat clientii utilizand o tactica „imorala” pentru a incetini viteza de functionare a telefoanelor vechi, potrivit The Telegraph. Gigantul din sectorul hi-tech a admis ca a limitat puterea de procesare…

- O tanara mama din Iasi a crezut ca face cea mai buna alegere daca ii cumpara copilului sau un cadou de pe Internet. Pentru ca a vazut mai multe jucarii pe un site, jucarii care i-ar fi placut copilului sau si nu le gasea in magazinele din Iasi, a decis sa le comande.

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Presedintele Delegatiei Suedeze in Parlamentul European, Gunnar Hokmark a declarat intr-un interviu pentru Europa Libera ca „Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia nu sunt Europa noua, nu sunt Europa veche, sunt Europa straveche".

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Aproape jumatate de milion de masini second hand s-au inmatriculat de la inceputul anului in Romania, dupa ce in februarie a fost eliminat timbrul de mediu. Pentru multe dintre aceste autoturisme vechi, insa, romanii ar putea plati din 2018, anual, o taxa impovaratoare. Parcul auto din Romania…