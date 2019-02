Stiri pe aceeasi tema

- La 75 de ani, o femeie din Statele Unite a avut curajul de a se lupta cu un hoț și sa-l imobilizeze. Pensionara a avut prezența de spirit, dar și forța suficienta pentru a-l prinde pe individul urmarit de polițiști pentru ca de mai mulți ani era practicanta de culturism. Iris David este originara din…

- Un barbat obligat deTribunalul Dolj sa plateasca daune morale de 3.000 de lei unei femei pentru o postere pe o retea de socializare, cu afirmatii denigratoare la adresa acesteia, a castigat la apel procesul cu reclamanta. Desi contul de pe care a fost facuta postarea avea numele si fotografia paratului,…

- Pianistul bacauan Sorin Zlat a devenit, de azi, cetațean de onoare al municipiului, dupa ce Consiliul local a votat o hotarare in acest sens. Cu un bogat palmares național și internațional, Sorit Zlat a obținut in 2015, Marele Premiu in cadrul Competitiei Intemationale de Piano Jazz care s-a desfașurat…

- Femeia a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru fapta sa, scrie Sky News. Britanica Jasmin Mistry, in varsta de 36 de ani, a primit suma imensa prin intermediul mai multor donații in perioada 2015-2017, dupa ce i-a spus partenerului ca trebuie sa mearga in Statele Unite pentru un tratament.…

- Politistii din Ilfov au oprit in trafic pe centura municipiului Buzau, luni seara, trei autovehicule in care se aflau sapte barbati, banuiti ca au sustras laptopuri si produse electrocasnice in valoare de aproximativ 50.000 de euro dintr-un tir aflat in mers. „La data de 10 decembrie, politistii Serviciului…

- Adrian Despot urma sa urce pe scena in noaptea tragediei alaturi de trupa Goodbye to Gravity, dar momentul nu a mai avut loc. "Am vazut tot tavanul cuprins de flacari. Cand a izbucnit incendiul, eram in partea stanga a scenei, intr-un fel de backstage. Discutam cu un prieten, Cezar Popescu…

- Reactie halucinanta a unui procuror dupa ce a fost amendat pentru ca a fost prins cu viteza si cu inspectia tehnica expirata. Suparat ca agentii au indraznit sa-l sanctioneze si sa-i retina placutele de inmatriculare, magistratul i-a amendat pe cei doi politisti cu cate 5.000 de lei pentru ca din cauza…

- Un barbat din județul Olt este cautat de polițiștii din Craiova dupa ce, marți seara, autoturismul pe care îl conducea a fost urmarit ca în filme pe strazile Baniei, oamenii legii tragând mai multe focuri de arma pentru a opri autoturismul.