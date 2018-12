Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Asta, dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de…

- Raportatea la nivelul ROBOR a taxei pe lacomie, anunțata de ministrul Finanțelor marți, nu este oportuna, pentru ca indicatorul este stabilit de piața, in funcție de reaitatea economica, a declarat miercuri Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, scrie Mediafax.„Statul sta trei…

- Actiunile grupurilor bancare austriece Erste Bank si Raiffeisen Bank International au inregistrat miercuri scaderi semnificative, dupa ce autoritatile romane au anuntat planuri de a taxa activele bancare incepand din 2019, transmite Reuters. Actiunile Erste Bank, care genereaza 8,4% din venituri…

- Cinci companii cu capital majoritar strain au primit peste 350 milioane de lei ajutoare de stat. Condiția este ca fiecare dintre ele sa investeasca in Romania cel puțin 3 milioane de euro. Este a doua oara in acest an cand Ministerul Finanțelor acorda astfel de ajutoare.

- De luni se pot achizitiona titluri de stat prin programul Tezaur, urmand a fi a treia astfel de emisiune, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Aceasta va avea scadența la 2 ani și o dobanda de 4,5%. „Va fi organizata o tombola pentru a incuraja și stimula posibilii investitori.…

- Guvernul a aprobat, vineri, ordonanta de urgenta ce modifica o serie de prevederi din Codul Muncii, in sensul in care se va putea stabili salariul minim brut diferentiat pe categorii de angajati, iar femeile pot opta pentru continuarea activitatii pana la varsta de 65 de ani, se arata intr-un comunicat…

- ​Potrivit datelor transmise de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) la solicitarea HotNews.ro, in Romania sunt peste 1,7 milioane de salariați care primesc minimul pe economie, din care 580.000 au o vechime de peste 15 ani, iar 350.000 sunt cu studii superioare. Romania va avea trei salarii…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care sa prevada, printre altele, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru cazarea la hotel, inclusiv camping, a transmis sambata seara Guvernul, potrivit Hotnews. ...