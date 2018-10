Stiri pe aceeasi tema

- Checul cu banane este fantastic. Cunoscut in bucataria internaționala sub denumirea de banana bread, acest desert se realizeaza extrem de ușor, deci nu vei da greș niciodata. Pe acest considerent a mers și Meghan Markle, cand a gatit checul cu banane pentru angajații unei ferme din Australia. Ducesa…

- Palatul Kensington a anunțat luni (15 octombrie) ca Meghan Markle este insarcinata cu primul copil. Ducesa de Sussex ii va oferi un copil prințului Harry in primavara anului viitor. In aceasta perioada, Meghan se afla impreuna cu soțul ei intr-un turneu regal de 16 zile in regiunea Pacificului, care…

- In tradiția britanica, mireasa trebuie sa poarte la nunta ceva vechi, ceva nou, ceva imprumutat și ceva albastru. Intr-un nou documentar, Ducesa de Sussex a marturisit ca a ascuns o amintire extrem de draga in rochia ei de mireasa semnata Givenchy. Meghan Markle a dezvaluit ca un memento secret de la…

- }n timpul unei gale, Meghan Markle a ~scEpat accidental care este porecla cu care il alintE pe so:ul ei, Prin:ul Harry. Ducesa de Sussex a reu"it sE inmoaie pe toatE lumea prezentE, atunci cand l-a strigat pe Harry pentru a-i arEta ceva.