- Guvernul bulgar a decis miercuri sa nu adere la Pactul ONU cu privire la migratie si sa nu participe la Conferinta interguvernamentala de la Marakkech, la 11 si 12 decemrbie, relateaza AFP. ”Consiliul de Ministri a decis sa se abtina de la o aderare la Pactul mondial pentru migratii sigure,…

- Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters. Noua instanta va gestiona procesele in…

- Comisarul european, Corina Crețu, a criticat Guvernul pentru ca in loc sa acceseze fondurile europene prefera sa mearga pe parteneriat public-privat. Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, susține ca fondurile europene sunt insuficiente pentru construcția spitalelor din Romania,…

- "Am luat decizia de a convoca ministrul Finantelor la Comisia de buget-finante a Senatului, in care domnul ministru al Finantelor sa ne spuna foarte clar care este adevarul privitor la salariile din sectorul public in 2019. Adevarul pe care-l prezinta ministrul Finantelor in documente oficiale transmise…

- Un barbat din Pitești a fost la pun pas sa provoace o tragedie. Avea 1,50 mg/l alcoolemie in aerul expirat atunci cand s-a urcat la volanul mașinii sale. Un barbat de 68 de ani s-a transformat intr-un adevarat pericol public in trafic. Omul s-a urcat la volan deși consumase alcool inainte și abia se…

- Duminica, 14 octombrie, de la ora 18.00, la Cinematograful „București” difuzam filmul romanesc „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, aparut acum 10 zile pe marile ecrane. Regia ii aparține lui Radu Jude, in rolurile principale fiind Ioana Iacob, Alexandru Dabija și Alex Bogdan.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca cel mai probabil se va propune in Comitetul Executiv excluderea sa din PSD si totodata vor fi remaniati doi ministri importanti din Guvernul...

- Este o practica nefericita, dar curenta in administrația noastra, și locala, și centrala, de a ignora aceste informari. De mai multe ori am constatat ca informarile erau pur și simplu neglijate. Nu-i interesa! Iar unii dintre ministri, prin natura rolului lor, ei sunt niște oameni care plutesc pe acest…