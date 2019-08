Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit G4media, care citeaza surse apropiate de ancheta crimelor din Caracal, Gheorghe Dinca ar fi ars cadavrul Alexandrei Maceseanu joi, 25 iulie, dupa orele 13:00 – 14:00, dupa ce ar fi ucis-o si s-ar fi intors din oras unde i-a aruncat telefonul si cartela

- Noi detalii apar din ancheta DIICOT privind uciderea Alexandrei Maceșeanu. Gheorghe Dinca ar fi ars cadavrul fetei joi, 25 iulie, dupa orele 13:00 – 14:00, dupa ce ar fi ucis-o și s-ar fi intors din oraș unde i-a aruncat telefonul și cartela, au declarat pentru G4media surse din ancheta. Procesul de…

- DIICOT a anuntat oficial, sambata, ca in urma analizelor facute de Institutul National de Medicina Legala pe fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dinca a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al Alexandrei Macesanu. Revenim cu informatii. hotnews.ro

- In direct, Alexandru Cumpanașu a anunțat, cu lacrimi in ochi, faptul ca ADN-ul gasit in cenușa din butoiul lui Gheorghe Dinca ii aparține Alexandrei Maceșanu. Pe pagina lui de Facebook, Cumpanașu, care este unchiul adolescentei a postat un mesaj de-a dreptul sfașietor.

- Ancheta privind crimele odioase de la Caracal continua sa scoata la iveala detalii incredibile. Mai exact, oamenii legii au descoperit, in apropierea locului in care a fost ținuta Alexandra Maceșanu, un buletin expirat al soției lui Gheorghe Dinca.

- Apar noi și noi informații legate de crimele odioase din Caracal, comise de Gheorghe Dinca. Toata lumea s-a intrebat cum anume a ars criminalul trupul fara viața al Alexandrei Maceșanu, caci timpul a fost unul scurt și barbatul de 66 de ani ar fi avut nevoie de cel puțin 48 de ore pentru a face așa…

- Dupa moartea Alexandrei Macesanu, ultima victima a criminalului din Caracal, incep sa iasa la iveala detalii demne de filmele de groaza. Autoritatile sunt in alerta acum si incearca sa afle cate victime a facut, de fapt, Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani, in ultimii ani.