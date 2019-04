Cum a reuşit Dragnea să EVITE întâlnirea cu protestatarii Liderul PSD a participat vineri la Botosani la o conferinta a organizatiei locale, une a fost primit atat de sustinatori, cat si de protestatari, pe care a reusit sa-i evite. Liderul social-democrat a evitat insa orice contact cu ei, intrand prin spatele cladirii, impreuna cu Viorica Dancila. Premierul a mers cu Dragnea in masina, dar cand au coborat, liderul PSD a luat-o inaintea ei in viteza, lasand-o in urma fara sa-i adreseze niciun cuvant. Dragnea a iesit apoi si pe usa din fata a Casei de Cultura, fiind inconjurat de simpatizanti PSD. Protestatarii au ramas astfel izolati pe troturarul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

