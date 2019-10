Stiri pe aceeasi tema

- "Nu a fost respins. Eu respect foarte mult presa si stiu ca presa are un rol foarte important in statul roman, dar sa stiti ca atunci cand se vine in spatiul public cu informatii false, acest lucru nu mai ofera un grad mare de incredere. Inainte de a aparea o informatie trebuie sa exista certitudinea…

- Este oficial. SUA pornesc razboiul comercial cu Europa, intr-o disputa care dateaza de 15 ani Statele Unite au obtinut miercuri aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor…

- Ancheta deschisa de catre Parchetul din Bruxelles cu privire la suspiciunile de corupție care îl vizau pe ministrul belgian Didier Reynders, candidatul țarii sale pentru funcția de comisar european pe justiție, a fost închisa ”fara urmari”, a anunțat vineri Parchetul, relateaza…

- Riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord a crescut, a avertizat Comisia Europeana intr-o comunicare publicata miercuri, in contextul in care Marea Britanie se adanceste intr-o criza politica ce ar putea conduce la alegeri legislative anticipate, transmite…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- ”Dancila i-a trimis Ursulei von der Leyen doua propuneri pentru poziția de comisar european ce revine Romaniei: Dan Nica și Rovana Plumb. Doi pesediști. Cred ca președintele Iohannis e perfect indreptațit sa trimita alte propuneri la Bruxelles. Profilul e clar: europeni, competenți și care…

- ”Nu e momentul in care sa-mi exprim regretele. Regrele sunt tardive. E momentul sa ma gandesc cum fac sa-mi duc partidul catre caștig. Nu am avut un discurs anti-european in Parlamentul European. Nu am fost anti-europeana niciodata, am cerut doar tratament egal cu celelalte state membre”, a zis Dancila…

- Maia Sandu a felicitat institutiile statului care au reusit sa convinga Comisia Europeana, Uniunea Europeana sa deburseze primele 14,54 milioane de euro, astfel fiind deblocata finantarea externa pentru Republica Moldova.