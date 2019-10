Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte si Florin Pastrama au trecut prin momente grele atunci cand ea a pierdut copilul. La nici o luna de la pierderea suferita, bruneta incearca sa isi revina usor, usor. Cine o ajuta pe Brigitte sa treaca peste trauma suferita va spunem in continuare.

- Claudia Pavel a reușit sa obțina sume foarte frumoase de la show-urile la care a participat in cursul acestui an. In ultima vreme pare ca nu rateaza prea multe emisiuni de aventura, cu toate ca majoritatea o aveau in minte drept o persoana puțin fițoasa și nu foarte descurcareața in condiții vitrege.…

- Lizeta Haralambie, nașa cuplului Brigitte și Florin Pastrama a facut primele declarații despre perioada trista prin care trec cei doi, dupa ce bruneta a pierdut sarcina. Lizeta Haralambie a confirmat vestea trista și a marturisit ca cei doi sunt increzatori ca iși vor implini visul, de a deveni parinți.…

- Brigitte Pastrama a marturisit in repetate randuri ca iși dorește sa devina din nou mama, la 42 de ani. Bruneta și-a exprimat aceasta dorința chiar inainte de nunta cu Florin Pastrama, dar iata ca, din pacate, visul i-a fost naruit.

- Dupa ce a postat pe Facebook un video in care le impartașește prietenilor virtuali ca se afla in luna de miere, la Saint Tropez, alaturi de soțul ei și alți prieteni, Brigitte șocheaza din nou. Bruneta s-a enervat la culme pe Pastrama și i-a interzis sa mai consume bautura. Totul a fost filmat și facut…

- Brigitte Sfat are un voal lung și o diadema impresionanta la nunta sa de azi cu Florin pastrama, cel care ii este cel de-al patrulea soț. In ziua in care are loc cununia religioasa, Brigitte Sfat a mers a la un salon de infrumusețare pentru a se coafa și pentru a-și aranja voalul. Bruneta și-a prins…

- Brigitte Pastrama se casatoreste astazi pentru a patra oara. Florin Pastrama este barbatul care i-a furat inima si care a facut-o sa creada, din nou, in dragoste, dupa experientele triste prin care a trecut.