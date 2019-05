Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a dezvaluit cum a reacționat fiica sa și a lui Ștefan Banica Junior, Violeta, in momentul in care l-a cunoscut pe frațiorul ei, bebelușul nou-nascut al Laviniei Pirva. Invitata la emisiunea moderata de Catalin Maruța la postul de televiziune Pro TV, Andreea Marin a declarat ca Violeta…

- Andreea Marin a dezvaluit care este relația dintre ea și fiica sa, Violeta. Vedeta a explicat ce anume ii spune fiica ei despre cum este ea ca mama. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru perfecte.ro, Andreea Marin a vorbit despre fiica sa și a lui Ștefan Banica Junior, Violeta. "Violeta e un copil…

- Bebelușul a venit puțin inainte de termen, Lavinia Parva fiind programata sa nasca una viitoare. Este primul copil al cuplului, dar al treilea pentru Ștefan Banica. Acesta mai are un baiat, Radu Ștefan, din relația cu Camelia Constantinescu, și o fetița, Violeta, din casatoria cu Andreea Marin.…

- Ștefan Banica Junior a devenit tata pentru a treia oara. Actuala sa soție, Lavinia Pirva a nascut. Acesta este primul copil al cuplului Ștefan Banica-Lavinia Pirva. Cantareața a adus pe lume un baiețel care a primit numele Alexandru. Artistul a transmis un mesaj emoționant pe contul sau de socializare…

- Andreea Marin și fiica ei sunt unele dintre multele vedete care și serbeaza azi, cu ocazia Floriilor, ziua de nume. Celebra moderatoare a fost surprinsa pana la lacrimi de un gest micuț, dar extrem de emoționant, pe care l-a facut Violeta!

- Andreea Marin este foarte discreta in privința vieții sale personale și a preferat sa nu iși expuna public fiica in toți acești ani. Vedeta are o relație speciala cu Violeta și recent a inclus-o intr-unul dintre proiectele sale.

- Andreea Marin s-a filmat alaturi de fiica sa și a lui Ștefan Banica Junior, intr-un moment plin de emoție. Andreea Marin iși ține fetița, Violeta, departe de ochii lumii. Cu toate acestea, pe contul sau de socializare, vedeta a dat publicitații o inregistrare emoționanta in care apare alaturi de aceasta.…

- Stefan Banica Jr are emotii mari inainte sa devina tata pentru a treia oara. Artistul a marturisit ca soția lui va naște la inceputul verii și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. „Am emotii pentru ca voi deveni tatic din nou. Nu am habar cum o sa fiu ca tata pentru a treia oara. Nu…