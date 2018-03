Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de iubire dintre Prințul Harry și actrița Meghan Markle va deveni film. Televiziunea americana Lifetime a anuntat ca productia cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“ va fi lansata pe 13 mai. Actorul britanic Murray Fraser, cunoscut din filmul „The Loch“, si actrita de…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Meghan Markle a fost botezata la anglicanism in cadrul unei ceremonii secrete, scrie presa britanica. Jurnaliștii au aflat ca botezul care a avut loc, marți seara, a fost facut de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, cel mai inalt prelat al Bisericii Anglicane. Meghan care a studiat la Școala…

- Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry in luna mai. Potrivit Daily Mail, ceremonia a durat 45 de minute si a avut loc la Capela Regala marti seara, in prezenta printului Harry, departe de ochii presei si ai marelui public.Meghan Markle…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta.

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a participat pentru prima data la Saptamana Modei de la Londra, luand prin surprindere pe toata lumea. Suverana a stat in primul rand alaturi de redactorul-sef al revistei americane „Vogue“, Anna Wintour, iar din imagini pare ca s-a bucurat sincer de show.

- Este o postura in care nu ne așteptam s-o vedem pe Regina Elisabeta a Marii Britanii. In primul rand de la o prezentare de moda de la Saptamana Modei, oricare ar fi ea. Și-n cazul suveranei, a fost vorba despre Saptamana Modei de la Londra, acolo unde regina de 91 de ani a stat chiar langa zeița fashionului,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP. Biroul de presa al printului…

- Mai este foarte puțin pana cand Prințul Harry va deveni un barbat insurat, nunta lui cu logodnica Meghan Markle fiind programata pe 19 mai. Și cum au aparut numeroase detalii despre casatoria fiului cel mic al Prințesei Diana cu Prințul Charles, de la ce model de rochie va alege Meghan Markle, la cine…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- Pe Claire Foy o cunoaștem din serialul ”The Crown” care spune povestea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. La doar 33 de ani, actrița a facut istorie in acest rol, caștigand un Glob de Aur, și fiind nominalizata pentru al doilea, grație interpretarii sale magistrale. Din pacate, in viața reala,…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Pâna în 1917, Familia Regala din Marea Britanie nu a folosit deloc nume de familie. Era folosit doar numele dinastiei, precum Casa Tudor sau Casa York, pâna când Regele George al V-lea a decis sa schimbe aceasta tradiție. Inițial, Regele George facea parte din Casa…

- Preferații poporului britanic au participat, ieri, nu la una, ci la doua indatoriri regale, facandu-și apariția mai intai la Castelul Cardiff, iar ulterior la o sala de dans, tot din Wales. Ieri, au marcat o noua apariție publica reușita Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, fosta actrița…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Petrecerea burlacilor organizata in onoarea printului Harry al Marii Britanii ar putea avea loc la Verbier, o statiune de schi exclusivista din Elvetia, potrivit closermag.fr. Mai multi membri ai echipei de securitate a familiei regale britanice au fost vazuti la Verbier, un domeniu de lux situat la…

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pâna acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani. Totul s-a petrecut în cadrul unei vizite a Reginei în Noua Zeelanda, în 1981, se arata într-un…

- Bijuteriile Reginei Elisabeta. Colectia impresionanta de tiara si coliere! Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut ocazia sa poarte, de-a lungul deceniilor la carma regatului, accesorii cu pietre pretioase impresionante. Colectia de bijuterii a Casei Regale Britanice este superba, iar publicul…

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a descris o plimbare "îngrozitoare" cu trasura ce a avut loc cu ocazia ceremoniilor dedicate încoronarii sale, în 1953, plângându-se de confortul redus al acelui mijloc de transport, în una dintre rarele aparitii…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a descris o plimbare "ingrozitoare" cu trasura ce a avut loc cu ocazia ceremoniilor dedicate incoronarii sale, in 1953, plangandu-se de confortul redus al acelui mijloc de transport, in una dintre rarele aparitii televizate ale sale, potrivit unor fragmente difuzate…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat cu ocazia filmarilor la un documentar realizat de BBC celebra coroana regala St. Edward, pentru prima data de la incoronarea sa din anul 1953, informeaza madame.lefigaro.fr, potrivit Digi24.ro.

- Linia de succesiune la tronul Britaniei a trecut printr-un numar de modificari in anii recenti, pe masura ce William si Kate si-au extins familia si pot fi alte adaugari de membri la Casa Regala dupa ce Printul Harry si Meghan vor avea...

- Meghan Markle ar fi putut fi partenera lui James Bond in viitorul film al celebrei francize. Logodna cu printul Harry al Marii Britanii a facut ca numele ei sa fie sters de pe scurta lista cu Bond...

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Foarte îndragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vânatoarea traditionala de Craciun. Marti, 26 decembrie, la doar câteva ore dupa cina din…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus luni un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. "De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza regina Marii Britanii, iar acest lucru a reușit sa o infurie pe regina Elisabeta a II-a.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, au dat publicitatii o serie de portrete oficiale realizate de fotograful american Alexi Lubomirski pentru a marca logodna lor, informeaza Reuters.

- Fotografiile au fost realizate de fotograful american de moda Alexi Lubomirski, faimos pentru imaginile cu printesa Diana.Portretele logodnicilor au fost realizate la Frogmore House, din apropierea Castelului Windsor, unde cuplul se va casatori pe 19 mai 2018. „Nu pot sa ma abtin din zambit…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Printul Harry al Marii Britanii il va intervieva pe fostul presedinte american Barack Obama intr-o editie a emisiunii "Today" ce va fi difuzata de postul BBC Radio 4 pe 27 decembrie, a anuntat duminica biroul de presa de la Kensington Palace, informeaza The Guardian. In acea emisiune,…

- Prințul Harry al Marii Britanii a facut un interviu cu Barack Obama, pentru un program de radio al BBC-ului. Subiectul - viața de dupa Casa Alba, acțiunile caritabile ale fostului președinte. Va fi difuzat abia pe 27 decembrie - dar pana atunci, BBC a divulgat cateva momente inedite de la inceputul…

- Printul Harry al Marii Britanii l-a intervievat pe fostul presedinte american, Barack Obama, pentru o emisiune de radio care va fi difuzata pe BBC Radio 4 in dimineata zilei de 27 decembrie, informeaza CNN, citata de MediaFax.ro.

