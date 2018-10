Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Filipine a izbucnit in lacrimi chiar la inceputul petrecerii ei de majorat. Adolescenta a dansat cu un ursuleț acoperit cu poza tatalui ei. Aljean Legaspino și-a sarbatorit implinirea a 18 ani de viața in Davo, Filipine, acolo unde tradiția spune ca primul dans care marcheaza trecerea de…

- Casa familiei Alba, din Cavite, Filipine, a fost calcata de hoți. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata cum patru barbați fura bani și obiecte din casa. Planurile lor sunt date peste cap de Brielle, fetița de 8 ani a familiei, care sare pe unul dintre hoți și trage de plasa pe care…

- Tragedie intr-o familie din raionul Ungheni. O fetița de 9 ani, din satul Blindești, a fost lovita mortal de automobilul primarului comunei, Vasile Casian, scrie www.jurnal.md [caption id="attachment_42078" align="alignleft" width="426"] Sursa: jurnal.md[/caption] Rudele fetiței, sfașiate de durere,…

- O noua metoda de înșelatorie face furori la Vivo (fostul Polus Center). O femeie bine ”conturata” a facut turul mai multor magazine și i-a ”ușurat” de bani pe casierii naivi. Se pare ca femeia ochea numai casierii barbați. Le cerea…

- Prima fotografie cu Adelina Pestritu si fetita ei, Zenaida, a fost publicata pe o retea de socializare la scurt timp de cand vedeta a nascut, la o clinica privata din Capitala. „Astazi s-a nascut minunea noastra, Zenaida-Maria! Sentimente si trairi de nedescris. Familia noastra este in extaz pentru…

- Larissa Waters, o senatoare din Australia, a ținut primele pagini ale ziarelor dupa ce și-a alaptat bebelușul in timpul unei ședințe din Parlament. Imaginile realizate in urma cu un an sunt și acum virale pe rețelele de socializare. Gestul senatoarei a intrat in istoria lumii politice din Australia.…

- Doi tineri au furat dintr-o manastire din județul Buzau banii proveniți din vanzarea obiectelor de cult. Cei doi tineri, unul din București și celalalt din Zalau, au fost reținuți de catre polițiști. Fara frica de Dumnezeu, tinerii cu varste de 18 și, respectiv, 27 de ani au furat banii gasiți in Manastirea…