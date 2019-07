Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a șocat o țara intreaga cu crimele comise asupra tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a lucrat la spitalul din Caracal. Informația a fost confirmata chiar de Marian Mitran, directorul respectivei unitați medicale. „Da, Gheorghe Dinca a lucrat la spitalul…

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. Potrivit surselor G4Media.ro, barbatul a spus ca dupa ce le-a omorat pe cele doua tinere, le-a ars. De asemenea, fostul mecanic auto din Caracal a recunoscut ca pe Alexandra a ucis-o dupa ce și-a dat seama ca tanara de 15 ani…

- Lawyer Alexandru Bogdan asserted that Gheorghe Dinca admitted on Sunday to his murder deeds in both 15-year-old Alexandra Macesanu case, and in the case of the 18-year-old girl Luiza Melencu who has disappeared in April 2019. "Deeds were admitted. It is about the facts already known. There…

- Ies la iveala amanunte explozive legate de Gheorghe Dinca, individul suspectat ca le-ar fi omorat pe Alexandra Maceșanu (15 ani) și pe Luiza Melencu (18 ani)!Cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dinca a facut o dezvaluire-bomba, acesta spunand ca... Citește AICI de unde avea bani monstrul ucigaș din…

- Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a disparut in mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.Mama ei a declarat ca politistii din comuna Cosoveni i au spus de mai multe ori ca fiica ei este majora si ar putea fi plecata cu un iubit, cu…

- Perchezitiile la casa barbatului din Caracal cercetat in cazul disparitiei fetei de 15 ani s-au incheiat, suspectul fiind dus pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in Slatina. La plecarea anchetatorilor, oamenii stransi in fata casei au creat o busculada in jurul masinilor,…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute in condiții asemanatoare, la diferența de trei luni. Trei percheziții au loc astazi…