- La doar cateva luni de la desparțire de cea care i-a fost soție timp de noua ani, Jenna Dewan, actorul Channing Tatum a trecut mai departe și se iubește cu talentata cantareața Jessie J. Potrivit dailymail.co.uk, Channing Tatum și Jessie J au fost vazuți ieșind in oraș impreuna timp de mai mult timp.

- Cuplu bomba in showbizul autohton. Una dintre cele mai cunoscute artiste traieste o frumoasa poveste de dragoste, iar noi avem toate detaliile despre noul iubit. Claudia Pavel, pentru ca despre ea este vorba, se iubeste cu un tanar afacerist, care nu e deloc strain de peisajul monden. Mai mult, e nepotul…

- Antena Stars vine cu o mulțime de surprize in aceasta toamna. Incepand de luni, 3 septembrie, de la ora 8.00, la ”Star Matinal”, telespectatorii vor fi intampinați cu multa energie pozitiva și voie buna din plin de o noua echipa formata din indragitul cantareț Mircea Eremia și Natalia Mateuț, alaturi…

- Sunt impreuna de aproape doi ani, insa putem numara pe degete ocaziile in care i-am vazut pe Joe Alwyn și Taylor Swift impreuna, in public. Asta deși amandoi stau in lumina reflectoarelor, iar paparazzi sunt pe urmele lor constant. foto: Getty Images Joe Alwyn, fara Taylor Swift pe covorul roșu Ieri,…

- Cantareața americana Beyonce a scris un articol pentru numarul din septembrie al ediției americane a revistei Vogue in care vorbește despre problemele pe care le-a avut in timpul celei de-a doua sarcini, corpul sau, copiii ei și alte aspecte ale vieții sale, potrivit bbc.com. Edițiile de septembrie…

- Un roman este iubitul celebrei cantarețe Thalia. De altfel, carismaticul tanar a reușit sa fure inimile multor domnișoare din intreaga lume. Aceștia nu se iubesc in viața reala, ci in cel mai recent videoclip al vedetei.

- Artista celebra, internata la o clinica de psihiatrie. Cantareața a facut un anunț pe rețelele de socializare, unde a explicat ca se confrunta cu o tulburare psihica de multa vreme. Cantareața americana Michelle Williams, fosta membra a trupei Destiny’s Child , a marturisit intr-o postare pe contul…

- Celebra cantareața Demi Lovato a fost prinsa pe picior greșit. La doar o luna de zile de cand și-a lansat piesa ”Sober”, in care a marturisit ca a revenit la droguri și alcool, dupa șase ani de zile, ea a fost surprinsa in ipostaze jenante.