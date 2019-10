Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer i-a adus acuzatii destul de grave Cristinei Ich, pe internet. Sotia lui Dinu Maxer, care de altfel mai are putin pana cand va naste, la fel ca si Cristina Ich, a acuzat-o pe cea din urma de ipocrizie.

- Cristina Ich posteaza des fotografii și mesaje pe rețelele de socializare, iar fanii s-au ingrijorat in momentul in care vedeta a lipsit pentru un timp din mediul online. Cristina Ich le-a transmis ca se confrunta cu unele probleme de sanatate. Are febra și migrene, iar medicii i-au interzis sa ia…

- De ce Thomas Cook, cel mai vechi tour operator din lume, s-a prabusit dupa 178 de ani de activitate? Raspunsul simplu ar fi ca nu a reusit sa obtina o finantare suplimentara in valoare de 200 de milioane de lire sterline (pe langa pachetul de 900 milioane lire sterline convenit deja) de la creditorii…

- Raspunsul plin de umor al unui student la o intrebare propusa de un profesor excentric a ajuns sa aiba milioane de vizualizari pe internet. Chiar si profesorul a raspuns la gluma ca i-a dat studentului nota A+ si a publicat intreaga explicatie pe internet. La un examen la chimie, un profesor al Universitatii…

- Lucian Avramescu Documentarea se face rapid și anapoda, in zilele noastre, pe toate potecile adunate buluc in manunchiul numit Internet. Apas intamplator o clapa și, sonor și vizual, apare chipul ministrului Economiei – nu i-am retinut numele – dar deasupra sta scris explicit ”Ministrul Economiei, un…

- Schimbarile din timpul sarcinii le afecteaza pe toate femeile, iar Cristina Ich nu face exceptie de la regula. Frumoasa vedeta a inceput sa planga pe Instagram, in timp ce se filma in cabinetului medicului.

- Jandarmeria a refuzat inițial sa trimita luptatori de la Brigada Mobila pentru a sprijini ancheta de la Caracal, potrivit raportului MAI in cazul intervenției pentru cautarea Alexandrei Maceșeanu. In raportul obținut și citat de Digi24 se precizeaza ca ofițerul care coordona acțiunea din noaptea percheziției…

- Arad. Megaproiectul de regenerare urbana, in valoare totala de peste 50 de milioane de euro, realizat cu bani imprumutați de la BERD (Banca Mondiala), pentru care se vor plati ani de zile rate, este un proiect bun. Garajele au cazut la pamant, zonele care lasau de dorit din spatele blocurilor au fost…