Cum a raspuns Stanescu mesajului de la Pahontu, privindu-l pe Dragnea

- Social-democratul Paul Stanescu a declarat, miercuri, ca directorul SPP Lucian Pahontu i-a transmis printr-un prieten ca e foarte bine sa colaboreze pentru ca va avea protectie, ca Liviu Dragnea va fi executat pana in martie cel tarziu si ca eventual el ar putea sa preiau si partidul.

- Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu este cel care a denuntat o propunere venita din partea lui Pahontu. „Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului.…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat".

- Daca Viorica Dancila a anunțat ca tot Guvernul renunța la protecția SPP, in urma acuzațiilor publice lansate de Liviu Dragnea la adresa generalului Pahonțu, predecesorii actualului premier nu renunța la serviciile SPP.Deputatul PSD Mihai Tudose, fost prim ministru, are paza si protectie SPP…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat".

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau…

- Premierul si ministrii Cabinetului Dancila au renuntat la serviciile SPP Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian…

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Peste mai putin de o ora si jumatate, premierul Dancila si ministrii noului Guvern vor merge la Palatul Cotroceni, pentru ceremonia depunerii juramantului de investitura. UPDATE: Aflat inca la Parlament, Liviu Dragnea a confirmat ca va merge la Cotroceni, la fel ca si presedintele Senatului, si, respectiv,…

- Social-democratul Paul Stanescu, propus pentru functiile de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a precizat luni, la comisiile de specialitate din Parlament, ca in opinia sa un functionar public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara. Abordarea lui Stanescu contrazice o decizie recenta a CCR.

- USR considera ca noul guvern nu este compus din oameni supuși lui Liviu Dragnea iar numirile sunt o “bataie de joc” la adresa Romaniei. USR considera ca numirile in actualul guvern reprezinta o bataie de joc la adresa Romaniei. “Numirile din actualul guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria…

- The Chamber of Deputies' Speaker, president of the Social Democratic Party (PSD, major at rule) Liviu Dragnea says in a message on Wednesday posted on his Facebook page that the political people 159 years ago who have put the foundation stone of the Principalities Union proved much wisdom, overcoming…

- Tabara parlamentarilor PSD il pierde din randurile sale chiar pe liderul grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Ioan Muntean. S-a aflat ca alesul neamului a ales sa paraseasca Legislativul, invocand ratiuni ce tin de sanatate. Deputatul nemtean si-a anuntat decizia marti, printr-un comunicat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Dragnea, despre dosarul la DNA al lui Paul Stanescu: : E o lovitura disperata, nu e de imagine!, a spus liderul PSD, luni, la sediul central al partidului, precizand ca, daca se lanseaza intr-o analiza, și ar spune exact ce gandește, vor sari ”așa-zișii gardieni ai statului de drept, ca influențeaza…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Dupa ce s-a aflat, alaturi de colegii de la PSD si ALDE, fata in fata cu primul om stat, la consultarile pe tema desemnarii noului prim-ministru, urmare a demisiei lui Mihai Tudose de la sefia Executivului, Liviu Dragnea a explicat de ce a ales sa mearga, totusi, la Cotroceni. Daca deunazi recunostea…

- Inca de ieri, din ședința CExN in care Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier s-a decis ca interimatul la Guvern sa fie asigurat de vicepremierul și ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu. Surse participante la intrunirea social-democraților afirmau ca nu este exclus ca Stanescu sa fie chiar…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Primarul Capitalei a zis ca a avut o discuție cu ministrul Grațiela Gavrilescu. "Saptamana buna se cunoaste de luni dimineata. Am avut o intalnirea constructiva si foarte utila pentru Bucuresti cu doamna ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu. Ii multumesc pentru suportul acordat proiectele…

- Este razboi total! Social-democratii se reunesc luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Potrivit…

- PSD Olt solicita organizarea ''de urgenta'' a Comitetului Executiv National al partidului, in contextul ultimelor evenimente, ''care au darul de a aduce grave prejudicii de imagine'' social-democratilor, se arata intr-un comunicat al organizatiei. Social-democratii…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Dupa aproape cinci ore petrecute in sediul DIICOT din Capitala, primarul clujean a parasit cladirea, dar nu a plecat inainte de a face si cateva precizari in fata presei. “Am raspuns la toate intrebarile care mi-au fost adresate legate de (…) de aspecte pe care le am in relatia cu profesorul Mihai Lucan.…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Mihai Tudose isi face intens campanie printre liderii PSD din teritoriu pentru a-l rasturna pe Liviu Dragnea, in timp ce Dragnea vrea un congres extraordinar care sa-l valideze din nou in functie. Baronii care vor inclina balanta sunt Niculae Badalau si Paul Stanescu, care deocamdata joaca la doua capete,…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme...

- Social-democrații gorjeni vor lua o decizie in ceea ce privește o posibila revenire in PSD a fostului președinte executiv, Ion Calinoiu in cadrul unei ședințe de Comitet Executiv sau de Birou Politic Județean. Anunțul a fost facut de Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj care, insa a evitat sa iși…

- Intre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose a avut loc, in ultima saptamana din 2017, un nou moment tensionat, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose…

- Daca fostul premier Victor Ponta vorbea de o intalnire intre Liviu Dragnea si Laura Codruta Kovesi iarna, la vila SRI, noi dezvaluiri scot la iveala informatii cutremuratoare. Reuniunea dintre presedintele PSD si sefa DNA ar fi avut loc chiar in primavara aceasta si nu o data, ci de patru ori, scrie…

- Intr-o declarație semnata de cei doi președinți ai Camerelor, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, vine un raspuns exploziv pentru Departamentul de Stat al SUA. Cei doi susțin ca este de neințeles poziția SUA și afirma ca au luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul venit de peste ocean.”Parlamentul…

- Social-democratul aflat in fruntea Comisiei de Control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a anuntat ca sunt sanse sa se propuna o masura vizandu-l pe generalul Dumitru Dumbrava. “Probabil o sa cerem demisia domnului Dumbrava”, a declarat Manda, motivul invocat fiind acela ca nu se poate…

- Turcan: Plecati sa va sustineti seful la DNA? Guvernul actioneaza impotriva interesului national Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, miercuri, plecarea din sala a mai multor parlamentari PSD-ALDE, de la dezbaterea motiunii de cenzura, intrebandu-i daca merg sa isi sustina liderul…

- Deputatii au votat, marti, pentru infiintarea Avocatului Copilului. Este vorba despre un for aflat in cadrul Avocatului Poporului, al carui menire este asigurarea apararii si protejarii drepturilor copiilor de pana la 18 ani. “Este o lege asteptata de foarte multi ani, vorbim de drepturile copilului”,…

- Momentul adunarii pesedistilor la Baile Herculane din acest weekend ar fi trebuit sa insemne momentul zero al luptei partidului cu partea intunecata a Romaniei, cum ar spune liderii social democrati, cu oamenii si institutiile care compun ceea ce in alte parti se traduce prin "statul paralel".…

- Realizatorul "Jocuri de putere" a comentat informatia ca PSD-istii vor organiza un miting de sustinere pentru Liviu Dragnea.Rares Bogdan are insa o veste proasta pentru liderul PSD: "S-ar putea ca marele miting sa fie un fiasco total, sa insemne pierderea partidului de catre Dragnea".…

- DC News a lansat un sondaj printre cititori pentru a afla ce parere au. Astfel, la intrebarea "De ce credeți ca au mers liderii PSD la DNA?", romanii au raspuns astfel: Sa nu se repete scena de la ICCJ 60,26% (4551) Sa faca presiuni 39,74% (3001). Rezultatul arata ca oamenii…

- Social-democratilor care au mers luni dimineata, in fata DNA-ului, pentru a-i arata liderului PSD ca il sustin, printre ei Paul Stanescu si Marian Neacsu, li s-au alaturat, pe parcursul zilei, declaratiile mai multor pesedisti. Care au fost in aceeasi nota, una de sprijin pentru Liviu Dragnea, despre…

- La cateva ore de cand a aflat ce anume acuzatii ii aduc procurorii, in cel de-al treilea dosar in care este vizat de DNA, Liviu Dragnea a iesit in fata presei, spunandu-si punctul de vedere. “Astazi am fost la DNA sa iau in primire al treilea dosar, nu pot sa intru foarte mult in detalii, […] Dragnea,…

- Badalau, PSD: Am fost sa-l sustin pe omul Liviu Dragnea, care trece printr-o perioada dificila Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca a fost la DNA, luni, sa-l sustina pe ”omul Liviu Dragnea, care trece printr-o perioada dificila”, precizand ca social-democratii vor fi alaturi…

- Secretarul general al PSD Marian Neacșu s-a prezentat chiar de la primele ore ale dimineții la sediul DNA pentru a-și arata susținerea fața de Liviu Dragnea, care urmeaza sa fie audiat astazi intr-un dosar de corupție.UPDATE: in fața sediului DNA se afla președintele Comisiei SRI, Claudiu…

- Social-democratul a explicat motivul pentru care abia miercuri vor ajunge masurile fiscale pe ordinea de zi a sedintei Executivului. Intrebat concret de ce anume s-a amanat, deunazi, sedinta de Guvern in care ar fi trebuit sa se discute masurile fiscale prevazite de “revolutia fiscala”, Paul Stanescu…

- Misa a spus ca a avut o "discutie" cu premierul Mihai Tudose, care la randul lui "a purtat o discutie la partid" si s-a decis ca "miercuri (ordonanta) intra in sedinta de guvern". Intrebat de ziaristi daca aceasta ordonanta va include si transferul contributiilor de la angajat la angajatori, Ionut Misa…

- Camera de Comert a Romaniei in Italia solicita, printr-o scrisoare deschisa, retragerea atasatilor economici romani din Italia, "pentru subminarea economiei Romaniei prin neimplicare". "Camera de Comert a Romaniei in Italia (CCIRO Italia) a avut ca scop, inca de la infiintare, promovarea intereselor…

- "Eu n-am vazut-o ca pe o critica, deși imi pare rau ca nu am putut vedea conferința de presa a președintelui Iohannis. Ulterior a recunoscut ca analiza nu ii aparține. Repet, nu am vazut-o ca o critica. Domnul președinte susține masurile noastre," a declarat Liviu Dragnea. "Eu nu am limbajul…