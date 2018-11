Stiri pe aceeasi tema

- Pentru organizarea recitalurilor Festivalului „Cerbul de Aur” din acest an, Televiziunea Publica a scos din buzunar nu mai puțin de un milion de euro. Mai exact, suma de 1.027.996. Uluitor este ca mai mult de jumatate din bani au ajuns in buzunarele artiștilor straini chemați pentru recitaluri.

- Ediția de anul acesta a tradiționalului festival “Cerbul de Aur” a fost una extrem de costisitoare, cifrele fiind amețitoare. Publicația “Libertatea” a obținut o lista a onorariilor platite de Televiziunea Publica, rezultand ca peste un milion de euro au fost cheltuiți in acest an, jumatate din suma…

- Trupa Pussycat Dolls s-au bucurat de succes acum vreo zece ani. Nicole Scherzinger, liderul trupei, a incercat fara succes sa iși construiasca o cariera solo. Insa cineva de la TVR o iubește și o iubește tare de tot. Altfel nu se poate explica de ce a primit, pentru un concert din Romania, prin bunavoința…

- Timp de aproape doua saptamani, Iulia Vantur s-a aflat in Romania, unde a prezentat celebrul festival “Cerbul de Aur”. In tot acest timp, Salman Khan a fost intr-o vacanța superba in Malta impreuna cu mama lui. Recent, el a fost fotografiat in compania a doua persoane importante din viața lui, iar fanii…

- "Pana acum este cel mai important pas pe care l-am facut", a declarat Iniz Neziri pe scena din Piata Sfatului. "Multumesc, Brasov! Multumesc, Romania!", a spus emotionata artista. Artista din Albania a fost rasplatita pentru interpretarea piesei "Dau viata mea pentru-o iubire", compusa de Marius Teicu,…

- James Blunt, Horia Brenciu & HB Orchestra si Delia sustin recitalurile serii la Festivalul Internațional Cerbul de Aur. In direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR HD.