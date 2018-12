Stiri pe aceeasi tema

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a livrat populatiei in acest an peste 1,5 milioane metri cubi de lemn de foc, cu 50% mai mult decat anul trecut, reusind sa depasim criza lemnului de foc cu care ne-am confruntat, a declarat joi directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, intr-o conferinta…

- Patru rasi din fondurile cinegetice administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva vor fi "exportati" in Slovenia, Croatia si Italia, pentru refacerea populatiei de ras din zona muntilor Dinari si sud-estul muntilor Alpi, in cadrul proiectului european LIFE Lynx, coordonat de Serviciul Forestier…

- Pentru Sarbatorile de iarna, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 65.650 de pomi de Craciun din care 53.040 sunt din specia brad, iar 12.610 sunt din specia molid sau alte specii rașinoase. Din totalul sus-menționat, 26.170 sunt puieți ornamentali pentru Craciun proveniți din pepiniere…

- 1200 de puieti forestieri, plantati pe raza Ocolului Silvic Alexandria in Eveniment / on 26/11/2018 at 13:37 / Sambata, 24 noiembrie 2018, in cadrul Directiei Silvice Teleorman, a fost organizata o actiune de plantare de puieti forestieri, la care au participat: 33 voluntari din cadrul “Asociatiei…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a vandut direct populatiei, in primele zece luni ale anului, peste 1,3 milioane de metri cubi (mc) lemn pentru foc, cu 30% mai mult decat volumul total oferit pe parcursul lui 2017, iar pana la finele lui 2018 va ajunge la aproximativ 1,7 milioane m.c., conform…

- Artenie R., padurar in cadrul Ocolului Silvic Brodoc – Direcția Silvica Vaslui, a fost vineri seara victima unei agresiuni grave, in afara fondului forestier, acesta fiind atacat de aproximativ 20 de membri ai unei grupari specializate in taierea ilegala de arbori in padurile de stat și cele private.…

- Imagini spectaculoase cu boncanitul cerbilor surprinse intr-o padure de stat, la Ocolul Silvic Carlibaba din cadrul Direcției Silvice Suceava, au fost apreciate de mii de romani, dupa ce au fost postate miercuri pe pagina de Facebook a RNP Romsilva.Filmarea realizata de Dumitru Borha surprinde unul…