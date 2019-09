Cum a pozat Nicki Minaj pentru cel mai fashion shooting al sau de pana acum

Stiri pe aceeasi tema

- Lupul iși schimba parul, dar naravul ba. Cum s-a imbracat Viorica Dancila la ședința de Guvern de marți? Vestimentația premierului a atras toate privirile. Cum s-a imbracat Viorica Dancila la ședința de Guvern Marți, 17 septembrie, a fost ședința de Guvern. Pe langa discurs, Viorica Dancila a fost nevoita…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, 17 septembrie, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, sala de Consiliu, cu urmatoarea Vezi și: Rareș Bogdan amenința cu DEMISIA din PNL: intru in…

- Siegfried Muresan a anuntat ca in sedinta de joi a grupurilor parlamentare din PE va fi desemnata echipa de negociatori a Parlamentului European care va purta discutii cu cei din Consiliul UE pentru procurorul-sef al UE, potrivit Mediafax.„Va anunt ca astazi (joi - n.r.), in sedinta liderilor…

- Irina Fodor tocmai s-a intors dintr-o vacanța all inclusive in Turcia și prima ei grija a fost sa urce pe cantar :) Vedeta de la Vocea Romaniei s-a rasfațat timp de o saptamana la un resort din Antalya, alaturi de soțul sau, Razvan Fodor, și fetița lor in varsta de opt ani.

- Nu poți aprecia la fel de mult un producator pana cand nu te bucuri prin prisma unei experiențe personale de ceea ce ofera. Pe nișa de fashion se simțea o acuta nevoie de producatori care sa poata oferi ceva mai mult decat marimile standard și sa poata acoperi și necesarul in ceea ce privea masurile…

- Invitarea ministrului Justitiei, Ana Birchall, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a realizat in aceeasi modalitate si in aceleasi conditii pentru toti membrii de drept, mentioneaza, vineri, CSM. Precizarile vin in contextul in care ministrul Justitiei, Ana Birchall, a sustinut…