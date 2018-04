Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a anunțat ca i s-au „sustras” 500.000 de euro in proiectul patinoarului de la Otopeni. Miliardarul roman a confirmat ca prețul construcției a crescut cu jumatate de milion de euro fara nicio explicație.

- Un punct castigat de Simona Halep in meciul cu poloneza Agnieszka Radwanska din turul al treilea al Miami Open a fost ales de WTA pentru sondajul care va stabili lovitura lunii martie. La inceputul setului decisiv, Halep a condus cu 1-0, dupa o “contrascurta” de efect, ea trimitand mingea in terenul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei...

- Liderul mondial Simona Halep debuteaza astazi la turneul de tenis Premier Mandatory de la Miami, intalnind o in turul doi pe Oceane Dodin Franta, 98 WTA .Partida a fost programata dupa ora 21.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2.Halep si Dodin nu s au mai infruntat pana acum in circuitul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. "Nu…

- O batrana in varsta de 74 de ani, care bause alcool inainte de a urca la volan, s-a rasturant cu masina in Olt, vineri, intre localitatile Podul Olt si Harman, din judetul Brasov. Femeia a reusit sa iasa singura din masina si sa se salveze. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.00, pe DJ 112, in…

- Jucatoarea de tenis romanca, prima sportiva a lumii, Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a invins-o cu greu, dar superb pe nr. 51 a lumii, Petra Martic cu scorul de6-4, 6-7,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, vizeaza castigarea unui bonus de un milion de dolari la Indian Wells, oferit de organizatori pentru castigatoarea ambelor titluri la ...

- Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pamintului din Rominia, a vorbit despre viitorul mare cutremur din Rominia, facind declarații la 41 de ani de la devastatorul seism din 4 martie 1977. Gheorghe Marmureanu a studiat periodicitatea producerii marilor seisme…

- Tragedie in familia unui fotbalist care a jucat ani de zile in Liga I. Fiul sau, un adolescent in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in scara blocului. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre tatal sau.

- Simona Halep, locul 2 WTA, va redeveni numarul 1 mondial, la 26 februarie, dupa ce daneza Caroline Wozniacki, locul I WTA, a fost eliminata in semifinalele Qatar Open, transmite News.ro . Jucatoarea ceha Petra Kvitova (Cehia), locul 21 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, sambata, pe daneza Caroline…

- Simona Halep (2 WTA) a anuntat ca nu va mai juca, cel putin pana in luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivala si-a pastrat primul loc in clasamentul WTA. Jucatoarea daneza de...

- SIMONA HALEP-EKATERINA MAKAROVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24...

- Jelena Ostapenko nu se simte deloc bine în aceste zile. Jucatoarea letona a pierdut surprinzator, 2-6, 6-3, 3-6, în Fed Cup, în fata sportivei din Turcia, Cagla Buyukakcay, mult mai slab clasata (161 WTA).

- Simona Halep este fascinata de elvetianul Roger Federer, care a cucerit la 36 de ani al saselea trofeu din cariera la Australian Open. Romanca s-a declarat o fana a fostului lider mondial, care a ajuns la 20 de titluri de Grand Slam in cariera.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a confirmat, ieri, ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup a tarii noastre in meciul cu Canada, din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open.„Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a confirmat, marti, pe pagina sa de Facebook, ca nu va juca pentru echipa de Fed Cup a tarii noastre in meciul cu Canada, din cauza faptului ca nu este recuperata complet dupa accidentarea de la Australian Open.

- "Mi-a zis ca trebuie sa ma urc pe masina", a recunoscut Simona, momentul fiind imortalizat si postat pe Twitter de HalepBand. Colectia de masini a lui Ion Tiriac tocmai s-a imbogatit cu o piesa impresionanta: al 381-lea automobil din parcarea de sute de milioane de euro a celui mai bogat om din Romania…

- Simona Halep a fost invitata sambata la o galerie auto in Bucuresti, organizata de Ion Tiriac, iar constanteanca a fost numai un zambet. Simona s-a amuzat alaturi de omul de afaceri, dar a gustat si glumele facute de Ilie Nastase, care nu putea lipsi de la "Tiriac Collection".Tiriac a…

- Petrica Mitu Stoian a dezvaluit ca a castigat sume imense la mijlocul anilor `90.Petrica Mitu Stoian este unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica populara, dar artistul sustine ca vremurile bune, din punct de vedere al castigurilor, au trecut demult. “S-a castigat foarte bine in perioada cand…

- Castigatoare la Shenzhen si finalista la Australian Open, Simona Halep a fost desemnata "jucatoarea lunii ianuarie" in circuitul WTA. Cu 71% din voturi, Halep a fost urmata in clasament de Caroline Wozniacki (25%) si de Angelique Kerber (3%).

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada, din primul tur al Grupei Mondiale II, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Florin Segarceanu, capitanul-nejucator al echipei Romaniei, le-a mai convocat…

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata ieri dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata sambata seara si externata patru ore mai tarziu. Alaturi de informatiile oferite, sursa citata…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open cu Caroline Wozniacki, 6-7(2), 6-3, 4-6, insa ramane optimista. "Mulțumesc pentru sprijin, am dat totul. Mulțumesc Australiei pentru doua saptamani minunate! Ne vedem la anul", a fost mesajul postat de Simona Halep alaturi de un selfie cu echipa ei.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2),3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open.

- "Jucatoarea din Romania, care va juca finala cu Wozniacki, poarta o rochie cumparata de pe un site chinezesc, deoarece și-a incheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a caștigat niciodata un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este in prezent cea mai buna jucatoare de tenis din lume. Sau,…

- O gasca de hoti profesionisti a reusit sa fure in doar trei minute o masina estimata la aproximativ 80.000 de euro. Furtul a avut loc intr-un oras din vestul tarii. Masina, un Maserati Ghibli, era singura de acel fel din oras.

- Cați bani caștiga Halep daca o invinge pe Wozniacki in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7.

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- ROMANIA CANADA FED CUP. Florin Segarceanu, noul capitan-nejucator al Romaniei, dupa suspendarea lui Ilie Nastase, le-a chemat pe Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea și Raluca Olaru, scrie site-ul treizecizero.ro. ROMANIA CANADA FED CUP. Mihaela Buzarnescu, vizata și ea inițial pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open, azi, la Melbourne, dupa ce a trecut fara emotii de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-2.Simona a inceput atenta meciul. In primele game-uri, Osaka a avut patru…

- Simona Halep s-a calificat in "optimile" turneului de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13, insa a intarziat cateva minute la conferința de presa. Jucatoarea noastra s-a scuzat in fața jurnaliștilor și a spus ca accidentarea a fost de vina pentru intarziere. "Sunt…

- CTP este de parere ca partida dintre Simona Halep și Lauren Davis trebuia sa se termine la egalitate, asta daca regulamentul din lumea tenisului ar fi permis acest scor. Jurnalistul și-a reamintit apoi de un meci de tenis jucat de domnia sa în compania fostului sportiv Ion Țiriac. ”Ar…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Ion Țiriac a comentat situația in care se afla Simona Halep la Australian Open, unde joaca in continuare fara niciun sponsor tehnic, dupa ce s-a desparțit de Adidas. Omul de afaceri roman susțiene ca liderul mondial "e un om dificil" și acesta ar fi motivul pentru care n-a ajuns la un acord cu vreo…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Ion Tiriac a devenit primul posesor din lume al noului Maybach S650 Cabriolet, un bolid care a costat aproximativ 350.000 de euro. Magnatul deține un parc auto impresionant. Masina va fi produsa in doar 300 de exemplare, iar achizitionarea ei i-a amintit miliardarului roman de singurele doua amenzi…

- Oficial, ii merge excelent lui Ion Tiriac! Extravagantul miliardar roman si-a cumparat o masina unica in lume. Pentru bolidul spectaculos, el a scos din conturi 350.000 de euro. Si, ca sa nu stea singur in garaj, i-a luat un “un fratior pe patru roti”.A Fostul mare tenisman si-a mai comandat un Maybach…

- Ana Bogdan a invins-o pe Kristina Mladenovic și s-a calificat in premiera in turul 2 la Australian Open. Jucatoarea din Sinaia, in varsta de 25 de ani, a eliminat-o surprinzator, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe franțuzoaica Mladenovic, favorita 11. In turul 2, Ana Bogdan (107 WTA) va juca impotriva invingatoarei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a retras de la turneul care are loc saptamana aceasta la Sydney, din cauza unei accidentari, si nu o mai poate detrona din fotoliul de lider al clasamentului WTA pe romanca Simona Halep, care va ramane astfel numarul unu mondial cel putin pana la finalul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4. Halep (26 ani) s-a impus dupa o ora si 29 de minute…