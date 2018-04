Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, care ofera informatii despre timpii de asteptare pentru controlul documentelor la tranzitarea granitelor, la intrarea in Ungaria sunt formate coloane de camioane si au crescut timpii de asteptare pentru control pana la 500 de minute. Sute…

- Cu un timp mediu de asteptare de 12 minute, Romania este in top 3 mondial al tarilor prietenoase cu autostopistii, alaturi de Irak (7 minute) si Iordania (9 minute), in timp ce Norvegia (46 de minute), Afghanistan (47 de minute) si Suedia (51 de minute) au cei mai mari timpi de asteptare.

- Totusi, in Romania soferii care iau in masina, contra cost, persoane care fac autostopul fara a licenta de taxi sau de transport in regim de inchiriere risca sa primeasca amenzi cuprinse intre 1.000 si 5.000 de lei. Datele sunt furnizate de Juan Villarino, calator cu autostopul, care a publicat…

- Era cam gol pe langa Henri Coanda si Brancusi. Ne-am revenit. Dupa Badea Cartan, Romania l-a scos in Europa pe Badita Chilotaru’. Euronews l-a nominalizat pe Florin Badita (29 de anisori si enunturi de Tom si Jerry, la desene animate cred ca tine cu Tom) pentru titlul “Personalitatea europeana a anului”.…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun a emis Decizia exhaustiva nr.1 /21.03.2018 pentru proiectul de interes comun: “Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national…

- Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio vor concerta alaturi de duo-ul 2 Vibes Symphony, la Sala Radio, miercuri, 21 martie, de la ora 19.00. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul Constantin Adrian Grigore, iar Corul Academic Radio va fi condus de Ciprian Țuțu. 2 Vibes Symphony este un…

- Mai multe trenuri de la Bucuresti Nord catre Constanta, Craiova, Galati, Ploiesti si retur au acumulat intarzieri de pana la 145 de minute, luni dimineata, iar CFR anunta ca, in conditiile in care intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, au fost anulate mai…

- Programul Rabla Clasic a fost lansat joi, prima de casare ramanand si in acest an la 6.500 de lei pentru fiecare masina uzata, mai veche de opt ani. La aceasta suma se adauga si un ecobonus de 1.700 de lei la achizitionarea unui autovehicul nou, hibrid. In premiera in acest program, microbuzul este…

- Editia cu numarul 14 a programului Rabla a demarat joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei, cu mentiunea ca extensia 'Rabla Plus' va incepe in cursul saptamanii viitoare. Una dintre…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera Franceza de Comert si Industrie din Romania deruleaza, in aceasta perioada, prima editie a concursului “Orasul durabil”, deschis tuturor comunitatilor – judete, municipii, orase, comune, pentru a premia initiativele inovatoare…

- Televiziunea Kanal D a mai primit o amenda maxima, de 200.000 de lei, de la Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru depasiri ale duratei de publicitate permise de lege inregistrate in luna noiembrie, dupa ce Monica Gubernat a cerut o monitorizare pentru extra-prime-time, in intervalul…

- Bolnavi. Incruntați. Loviți de o soarta grea și umiliți de un sistem medical in care contribuie lunar cu bani. Este soarta multor pacienti din Romania care de aproximativ doi ani traiesc același calvar. Medicamente de care depinde viața lor nu ...

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- SNTGN Transgaz isi indeplineste angajamentele cu privire la proiectul conductei de gaze BRUA si respinge acuzatiile potrivit carora ar face un joc in favoarea Ungariei, sustin reprezentantii Transgaz intr-un comunicat publicat pe site-ul companiei. Precizarile societatii vin in contextul unor informatii…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu și-a respectat promisiunile cu privire la reformarea condițiilor de detenție din România, în ciuda declarațiilor și acțiunilor multiple întreprinse în ultima jumatate de an, inclusiv

- Reacția Elenei Udrea, dupa ce a fost fotografiata in Costa Rica alaturi de Alina Bica. Dupa ce Elena Udrea, a fost fotografiata in Costa Rica, duminica alaturi de fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, fostul ministru al Turismului a raspuns pe pagina ei de Facebook, spunand ca nu ar trebui sa intereseze…

- Vienri seara, la Paris au fost decernate premiile Cesar 2018. Marele caștigator a celei de-a 43-a ediții a evenimentului a fost filmul „120 battements par minute”, care a castigat sase trofee, inclusiv cel pentru „cel mai bun film”. Lista completa a caștigatorilor premiilor Cesar 2018: Cel mai bun film…

- Asociația Medicilor de Familie Mureș ii reproșeaza titularului de la Ministerul Sanatații ca nici macar nu ii considera doctori, ci ”furnizori de servicii”. Avem ghinion ca miniștrii au fost doar medici de spital, scrie dr. Pantea. Ca o concluzie a scrisorii, medicul incheie cu o gluma trista: ”in…

- Vom simti pe pielea noastra faptul ca, in ultimele zile, in Romania consumul de energie necesar incalzirii a crescut spectaculos, din cauza gerului, sustin analisti ai pietei energiei consultati de Ziare.com. Dupa ce luni functionase la nivel optim, iar marti la nivel normal, Sistemul National…

- Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Ciampino, Roma, decoleaza cu zeci de minute intarziere spre Romania, din cauza vremii nefavorabile. Este pentru prima data, in ultimii sase ani, cand ninge la Roma. Patru curse aeriene au avut, pana la aceasta ora, intarzieri spre Romania. …

- Doua cutremure s au produs astazi in Romania, intr un interval de aproximativ jumatate de ora. Astfel, primul seism a avut loc la ora 11:11, in judetul Gorj, localizat manual: coordonate lat 45.2214; lon 23.1294. Seismul a avut o magnitudine de 2.2 si s a produs la o adancime de 12.7km.Cel de al doilea…

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- Lâna de oaie este folosita de un om de afaceri din Bistrița-Nasaud pentru a izola casele deconstruite din lemn, la munte. Dupa mai mulți ani de cercetari, Emil Iugan a adus pe piața produsul revoluționar. Emil Iugan, un om de afaceri din Bistrița-Nasaud, a reușit sa creeze un produs ecologic…

- Acesta nu este un autobuz produs in Franta sau in Germania… ci in Romania, la Brasov. Autobuzul care este denumit Urban Crosstown nu-si gaseste clienti in tara dar este dorit intr-o tara araba din zona Maghrebului ( Maroc, Tunisa sau Algeria). Roman Brasov nu a resusit sa vanda in tara noastra decat…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Romania va interzice introducerea pe piata nationala, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, iar incepand cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializarii acestora.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in…

- Zilele trecute, Holzindustrie Schweighofer a refuzat un astfel de transport dupa ce sistemul Timflow a emis o alerta privind livrare acestuia. Locul de origine declarat in documentele insotitoare nu coincidea cu datele inregistrate in sistemul Timflow si prin urmare livrarea a fost respinsa, iar…

- Un cetațean ucrainean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret l-au descoperit in neregula. Potrivit comunicatului primit la redacție de la Poliția de Frontiera Suceava, ieri dimineața, in jurul orei 06.00, pe sensul de acces in Romania din ...

- Simona Halep a revenit in Romania, dupa ce a parasit turneul de la Doha din cauza unei accidentari! Citește și: CTP, avertisment dur dupa retragerea lui Halep Fostul lider mondial a refuzat sa ofere declaratii si a plecat imediat de la aeroport, transmite telekomsport.ro. Daca…

- stadionul Gloria din Buzau va beneficia din acest an de imbunatatiri, cum ar fi amenajarea unei noi suprafete de joc, cu sistem de drenaj. Conducerea Primariei Buzau este cea care a luat decizia ca in aceasta primavara sa inlocuiasca suprafata de joc. Astfel, imediat dupa meciul international de rugby…

- Google anunta lansarea unui produs care are ca tinta sprijinirea afacerilor mici in atragerea de noi clienti: AdWords Express. Aceasta versiune mult simplificata a solutiei AdWords permite companiilor mici sa realizeze, in mai putin de 15 minute, campanii de publicitate pe Google, avand rezultate clare:…

- Fed Cup Cluj | Romania - Canada 2-0: Irina Begu a caștigat meciul cu Bianca Andreescu Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II, dupa ce Irina Begu (37 WTA) s-a impus cu scorul…

- Romanca a avut putine probleme cu numarul 1 canadian. Un singur break cedat de Cirstea, in primul set, cand a fost egalata dupa ce a condus cu 2-0, cu break in ghemul secund. Au urmat sapte ghemuri castigate la rand de sportiva romana, care s-a impus dupa 53 de minute de joc (27 de minute setul I).…

- Primul operator de transport public urban din Romania care are in dotare autobuze ECO este din Ramnicu Valcea, va pune in circulație trei astfel de mijloace de transport. ETA S.A., societatea de transport public local a Primariei Ramnicu Valcea, a primit trei autobuze cu podea joasa pe gaz natural comprimat…

- Asociația Gazului Natural pentru Vehicule – NGVA Romania a luat nota cu satisfacție de faptul ca, recent, ETA S.A., societatea de transport public local a Primariei Ramnicu Valcea, a primit trei autobuze cu podea joasa pe gaz natural comprimat (CNG), contractate in urma licitației realizate in luna…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are un un sistem de achizitii publice curat si transparent. "Peste jumatate din activitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Romania a trecut in avantaj in disputa cu Luxemburg (2-1), dupa ce Horia Tecau si Florin Mergea au castigat partida jucata impotriva perechii Raphael Calzi/Robi Tholl. Confruntarea face parte din turul I al Grupei a II-a a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis.

- Cici de la Sistem a iesit la plimbare in mall cu fiul lui si al Amaliei, horoscopista de la ”Neatza”, insa nu a ratat ocazia de a-si testa abilitatile de Don Juan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a filmat pe ”Senatorul Burlacel” cum isi face ”campanie” prin mall, ”atacand” o blonda cumintica.…

- Jurnalistul Catalin Cojocaru a anunțat pe Facebook un incident șocant care s-ar fi intamplat in urma cu cateva momente in incinta stadionului Dunarea Calarași. "In urma cu doar cateva minute, in incinta stadionului municipal Dunarea Calarași, a avut loc un o altercație din care a rezultat ranirea prin…

- Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale, transmite MEDIAFAX . Primarul Sorin Timis a declarat…

- Cehia a invins campioana olimpica, Danemarca, iar Germania - Slovenia a avut nevoie de 10 minute de analiza video pentru a se lua o decizie la ultima faza: Germania a egalat din 7 metri! Dupa fete, care au eliminat Romania la Mondialul de anul trecut, in "optimi", Cehia iese in evidența și la baieți,…

- ”Prin urmare, componenta directoratului este dupa cum urmeaza: Georgeta – Corina Popescu, Andreea – Georgiana Florea, Dan – Valeriu Ardelean, Mircea – Toma Modran, Florin - Cristian Tataru”, arata un comunicat al companiei.De asemenea, potrivit hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) va crește numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relația Ghencea – Piața Unirii, cu patru zile inainte de redeschiderea anului școlar. Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul…

- Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale in campusul "Henri Coanda" din Constanta. Plecat in Madagascar unde incearca sa obtina azil politic, Radu Mazare a…