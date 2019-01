Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu al familiilor beneficiare de ajutor social a crescut considerabil, cu 32%, in perioada 2011 - 2015, dupa care a urmat o usoara scadere, de 5%, pana in 2017, potrivit unui raport al Curții de Conturi, citat de Agerpres. Astfel, pe baza datelor furnizate de Agenţia Naţională…

- "O propaganda ieftina pe care o face OMV Petrom prin acest comunicat. Nu au spus pana azi daca a fost respectat acel contract de privatizare. Al doilea lucru la care trebuie sa raspunda OMV e de ce, deși avem o decizie a ICCJ și a Curții de Conturi, prin care OMV au vaduvit bugetul statului prin 2 miliarde…

- "In energie și comunicații se majoreaza taxele aferente ANRE si ANCOM la 3%", a spus marți ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, iar proiectul de Ordonanța de Urgența publicat la scurt timp arata ca este vorba de tariful de monitorizare anual. Problema este ca acest tarif, stabilit in lege la 0,4%…

- Primarul Gabriela Firea a comentat, din nou, vineri dimineata, decizia Curtii de Apel Bucuresti care a declarat, definitiv, ilegale hotararile prin care au fost infiintate companiile municipale. "Este surprinzator faptul ca un partid nou, USR, nu face altceva in Bucuresti decat sa blocheze.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a avut nevoie doar de doua termene pentru a respinge recursul formulat de Agenția Naționala de Integritate impotriva Emiliei Arcan, pe care o acuza de incompatibilitate. Soluția instanței supreme confirma decizia Curții de Apel Bacau: “Decizia nr. 3807 din 8 noiembrie…

- Familia celor patru tineri decedați pe 1 iunie 2017 in cumplitul accident feroviar din cartierul bistrițean Viișoara primesc despagubiri de doar cateva zeci de mii de euro. Deși oamenii au dat in judecata firma de asigurari AXA VERSICHERUNG AG și CFR SA, aceștia au acceptat inainte ca instanța sa se…