- O mostra clara de “ineficiența” a Fiscului a fost descoperita recent de Curtea de Conturi a Romaniei. În 2016, ANAF a tipărit şi trimis degeaba către români şi instituţii peste 4,3 milioane de plicuri cu înştiinţări de plată.…

- Conform raportului prezentat la inceputul anului 2018 de Curtea de Conturi, pentru „sporul pentru conditii periculoase si vatamatoare” s-au tocat in Romania, intr-un singur an, nu mai putin de 12 milioane de lei, fara ca primarii care au aprobat aceasta majorare cu 15% a lefurilor contopistilor din…

- Site-ul Fiscului este inaccesibil de aproape o saptamana. Marți, pe prima pagina a site-ului era afisat un mesaj care arata ca se fac lucrari de mentenanta. Aceasta este informația oficiala. In realitate nu este vorba de mentenanța ci de defecțiune. Doar așa se explica faptul ca ANAF nu a dat niciun…

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- Sistemul IT al Fiscului este invechit si acest fapt are un impact material pe eficienta colectarii taxelor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Intelegem ca exista un program care a fost semnat cu Banca Mondiala si care este…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Compania de stat Radiocom a produs o paguba de 196,6 milioane de lei doar din derularea proiectului WiMax, a trimis 2 milioane de lei, pe care trebuia sa ii investeasca intr-o firma, in alt cont și a dat bonusuri in valoare de 833.000 de lei pentru ”rezultate deosebite” angajaților, deși atribuțiile…

- Curtea de Conturi a constat cu ocazia ultimului audit financiar al institutiilor statului ca la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) se afla in derulare un contract de 31,21 milioane lei, incheiat de Unitatea de Management al Proiectului–Ministerul Internelor si Reformei Administrative, in prezent…

- Localitatea braileana Ianca a reusit performanta deloc de invidiat de a avea cei mai multi rau-platnici din Romania. Trei sferturi dintre contribuabili nu si-au platit impozitele si au ajuns in faza executarii silite, dupa ce Curtea de Conturi a constatat problemele. Nu mai putin decat 7.727 dintre…

- La sfarșitul lunii mai 2017, ministrul de Interne Carmen Dan anunța ca dosarul arenei din Ștefan cel Mare a fost trimis catre DNA, iar MAI urma sa faca și o acțiune in instanța pentru anularea asocierii dintre CS Dinamo și ACS FC Dinamo, cotrolata de Nicolae Badea. Tema: deblocarea lucrarilor la stadionul…

- Nereguli grave descoperite intr-una dintre cele mai mari primarii din Romania de Curtea de Conturi, care acuza plata ilegala a unor stimulente pentru administrarea creantelor fiscale unor functionari care nu au atributii in acest sens. Metoda a fost declarata ilegala de instanta. Cu toate acestea, plata…

- UDMR anunța o noua modificare a legii, „La inițiativa noastra, legea adoptata astazi exonereaza bugetarii de la obligativitatea restituirii unor sume primite pe o baza legala considerata confuza de Curtea de Conturi. In opinia noastra, decizia Curții de Conturi discrimineaza salariații care au primit…

- 200 de persoane primesc pensii speciale în județul Cluj, cea mai mare fiind de peste 28.000 de lei pe luna. ”La sfârsitul anului trecut figurau în plata 223 de persoane, beneficiare de pensie de serviciu (pensie speciala – n.r.) - magistrati,…

- Primarii și șefii de instituții nu sunt de acord cu neregulile gasite de inspectorii Curții de Conturi și au atacat in instanța cele imputate. Doar in anul 2017 au fost inregistrate 5 dosare la Tribunalul Bistrița-Nasaud.

- Activitatea Asociației Salvital a fost verificata de Curtea de Conturi. Perioada efectuarii acțiunii de control a fost din data de 27 noiembrie și pana in 15 decembrie 2017. Conform datelor, pentru anul 2017 asociația și-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizarile au fost de 4.508 mii lei.…

- Primaria Sebes a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curtii de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitatilor banesti ale administratiei locale cu suma de aproape 1,5 milioane de lei.

- ICCJ respinge redeschidere dosarului lui Paul Stanescu. Instanta suprema a decis luni, 26 februarie, respingerea cererii Direcției Naționale a Anticorupției (DNA) de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. Cererea DNA a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018,…

- Totusi, faptul ca lucreaza in fața unui calculator ar reprezenta un risc, sustin acestia. In cursul anului 2016, atat primarul localitatii Zagra, cat si viceprimarul au beneficiat de un spor pentru conditii periculoase, in valoare totala de 21.000 de lei. Cei doi au luat de buna legea din 2015 care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Curtea de Conturi a dat publicitații un raport din care aflam nivelul cheltuielilor bugetare la nivelul județului Alba. Totalul plaților din bugetul general al județului Alba a fost de aproape 1,3 miliarde de lei (noi), din care 1,047 de miliarde sunt cheltuielile comunelor, orașelor, municipiilor și…

- Fiscul risipeste anual peste 2,2 milioane de lei numai pe plicuri pe care le trimite gresit. Datele reies dintr-un raport al Curtii de Conturi care arata ca peste patru milioane de plicuri trimise de ANAF firmelor, institutiilor si populatiei au fost returnate pentru a fi distruse. Plicurile nu ajung…

- Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate in urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate in 2017 insumeaza peste 30 milioane lei. Din nou lucrari neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar platite, utilaje la prețuri supraevaluate,…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Urmare misiunilor de audit efectuate de Curtea de Conturi la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din Alba au fost identificate o serie de abateri de la disciplina financiara in utilizarea banului public, care au generat prejudicii in suma de 2.157 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma…

- In ultimul sau raport, Curtea de Conturi spune ca, anul trecut, Fiscul a dat peste 2 milioane de lei pe circa 700.000 de plicuri trimise gresit. Se spune ca, per total, mai bine de patru milioane de plicuri trimise de ANAF aiurea au fost returnate. Si, evident, distruse. Se pare ca aceata informatie…

- Prejudicii de 56 de miloane de lei au gasit inspectorii Curtii de Conturi la Primaria Cluj-Napoca conform Raportului privind Finantele Publice Locale pe anul 2016 publicat astazi. Continua conflictul dintre Curte si municipalitate privind finantarea, considerata nelegala, a ONG-urilor. Au fost nominalizate…

- Curtea de Conturi: Finantari nerambursabile de peste 2 milioane lei, acordate ilegal de Primarie si CJ Cluj Primaria Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj au acordat finantari nerambursabile nelegale unor fundatii si asociatii in anul 2016, conform celui mai recent raport la Curtii de Conturi. Suma…

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Plati nelegale la Ministerul Turismului, in 2016. Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate. In plus, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput…

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Un raport intocmit de inspectorii Curții de Conturi arata ca edilul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a achitat ilegal 4,244 de milioane de lei, adica un milion de euro pentru flori și salubrizare....

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- "Actiunile de audit financiar si de conformitate, efectuate de catre Curtea de Conturi, au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington. „La…

- Curtea de Conturi a cerut Romgaz sa recupereze prejudiciile de peste 2 milioane de euro cauzate prin acordarea unor sporuri pentru orele lucrate peste programul de lucru de catre persoane cu functii de conducere, dar si prin decontarea ilegala a biletelor de avion necesare plecarii in concedii.

- Proasta organizare a unei instanțe din vestul țarii ar fi putut deveni o alta cauza pe lunga lista a proceselor de la CEDO indreptate impotriva Romaniei, daca judecatorii Curții de Apel Timișoara nu ar fi sesizat deficiența. Incidentul a avut loc la Tribunalul Arad. O femeie, parte intr-un proces, a…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Aproape 9.000 de pensionari de lux costa statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiaza de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pentru beneficiarii Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor,…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- ”Datorita Radarului Padurilor si a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat in 2014 si a masurilor legislative la care am fost co-initiator, un nou Cod Silvic si o noua Lege a contraventiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn taiat ilegal (conform raportului…

- Oamenii legii verifica, la sesizarea Curtii de Conturi, modul in care fosta conducere a Parcului Industrial (entitate cu capital integral public) a incheiat contractul de concesiune a unei parti a terenului, dar si modul cum au fost cheltuiti banii publici. Principala infractiune vizata este cea de…