Cum a petrecut Virgin Radio Romania la NEVERSEA – VIDEO

Mircea BADEA: Sunt nemulțumit de mine

”Eu sunt foarte... am trecut și de dezamăgiri așa, sunt nemulțumit de mine. Îmi reproșez asta des: ce dr*cu am pierdut timpul cu prostiile astea? Bine, nu sunt prostii, sunt chestii foarte importante, dar am avut senzația că am pentru cine și asta e clar o greșeală pe care mi-o reproșez: Băi, n-ai pentru cine, vezi-ți de treaba… [citeste mai departe]