Cum a petrecut Ela Crăciun primul Paște alături de familia completă Ela Craciun a petrecut primele sarbatori de Paște in noua formula completa a familiei sale, alaturi de soțul ei, de parinți, de cei doi copii mai mari și de nou venitul Nicholas, baiețelul ei in varsta de aproape șapte luni. Vedeta TV a revenit saptamana trecuta din Dubai, unde a petrecut o scurta vacanța, și a plecat de indata la Sinaia, acolo unde locuiesc parinții acesteia, cei care au avut grija de baiețelul ei pe perioada sejurului. In superba stațiune de pe Valea Prahovei vedeta a petrecut sarbatorile de Paști, despre care spune ca au fost cele mai frumoase de pana acum. S-a bucurat de aerul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

