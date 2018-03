Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetateni romani si au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate in legatura cu acest accident, iar Ambasada Romaniei…

Un copil de 11 luni, din Prahova, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, inregistrandu-se astfel cel de-al 41-lea deces din cauza acestei boli, in conditiile in care numarul total de cazuri de rujeola confirmate pana la aceasta ora este de 11.312, scrie NEWS.RO.

- Andi Vasluianu are toate motivele sa fie fericit: familia sa s-a inmulțit cu inca un membru, soția sa Laura Fierascu dand naștere unui baiețel. Venirea pe lume a lui Toma se intampla la cinci ani dupa sora sa mai mare, Maia. Emoționat, proaspatul tatic s-a grabit sa posteze o fotografie cu nou-nascutul…

- Dr Alban vine in Romania, special pentru nunta cantarețului Admiral C4C, stabilit in Romania, in urma cu cațiva ani, dupa ce s-a indragostit de romanca Anamaria. Cei doi au impreuna un baiețel.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. "Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Dupa ce, in ultimele patru luni, a fost itinerata la mai multe instituții din județ, expoziția de fotografie documentara „Barladul – capitala militara” va fi vernisata și la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”. Miercuri, 14 martie, de la ora 11, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca în maximum doua saptamâni vor veni în România, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmând ca alte doua state, SUA și Italia, sa trimita alte o suta de kilograme.

- Celebrul „cutremurolog” Vergil Hincu, cel care a ingrozit Romania de foarte multe ori cu prezicerile sale apocaliptice și eronate, este de negasit, de mai bine de trei ani. Cunoscuții au lansat zvonuri macabre, cum ca ar putea fi la un azil sau, mai rau, ar fi murit.

Celebra deputata PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a depune mai multe documente impotriva procurorului Mircea Negulescu. Aceasta a susținut ca va cere daune morale și materiale procurorului Negulescu dupa ce acesta i-ar fi fabricat mai multe dosare.

- In urma cu 3 ani am scris o serie de editoriale si de analize geopolitice care vizau intențiile, pașii dar și etapele pentru ingenuncherea Romaniei, singura țara mare ramasa, in afara Poloniei, din fosta URSS, in Uniunea Europeana.Pe langa confirmarea tuturor etapelor și teoriilor anunțate atunci, cand…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi ca Romania este pregatita sa adere la spatiul Schengen. In cadrul unei conferinte de presa, Frans Timmermans a sustinut ca Romania a realizat multe progrese in ceea ce priveste consolidarea sistemului de justitie si prevede ridicarea…

- Mesajele transmise de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt ca nu exista o perspectiva imediata de ridicare a Mecanismului de Cooperare si Verificare, iar perceptia dinspre Europa este ca in Romania e o presiune asupra justitiei prin initiativele Parlamentului si prin mass-media,…

- La Alba Iulia a functionat in urma cu aproape 220 de ani unul dintre cele mai vechi observatoare astronomice din Transilvania. Una dintre componentele importante ale observatorului a fost ”gnomonul filar”, singurul de acest tip din Romania.

- Recent ti-ai cheltuit toata agoniseala pe o masina la mana a doua. Ai fost foarte fericit si multumit de ea pret de cateva saptamani, insa iata-te ajuns in situatia in care autovehiculul nu iti mai porneste. Din pacate, mai toti banii pe care ii aveai stransi i-ai cheltuit la achizitie, asa…

Cantaretul britanic Ed Sheeran a inregistrat zece saptamani in fruntea Billboard Artist 100, in timp ce single-ul lui „Perfect" a petrecut unsprezece saptamani in topul Radio Songs si este al treilea cantec al muzicianului care ocupa locul intai in clasamentul Adult Contemporary, scrie News.ro.

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- Simona Halep a fost nevoita sa se retraga din turneul de la Doha, dupa ce a ajuns in semifinala, chinuita de o accidentare mai veche suferita la Australian Open. Efortul incredibil depus la Melbourne, combinat cu problema de la glezna, au determinat-o pe sportiva din Romania sa ia decizia de a se menaja.

- Marele anunț de joi, incepand cu ora 18.00, ce va fi facut de Tudorel Toader, este așteptat de toata lumea. Pana atunci, apar diverse reacții și speculații in ceea ce privește decizia de pe care ar putea s-o ia ministrul Justiției. In acest context, președintele AMR, Andreea Ciuca, a declarat la ca…

- Auditorii Curtii de Conturi imputa Primariei Ploiesti sume in cuantum de sute de mii de lei platite in mod nejustificat unor societati comerciale. Printre firmele beneficiare se numara un distribuitor de gaze naturale care a primit de la autoritatile locale o extindere a retelei platita din bani…

- Pe 24 decembrie 1989, Florica Murariu, unul dintre cei mai mari rugbiști pe care i-am avut vreodata pe acest pamant, e chemat la unitate, fiind cadru MApN. In zona parcului Moghioroș e oprit de soldații unitații 01270 din Focșani. I se cere sa se legitimeze. E cu blana imblanita, poarta blugi, arata…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu lucreaza la introducerea impozitului pe gospodarie, este total fals, a declarat, sambata, seful MFP, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "Este fals şi o să am şi o discuţie cu colegul meu din Senat, cu domnul Cîţu (senatorul PNL,…

- ”Struțul” Marian Oprea, campion național la saritura in lungime la 35 ani. Campionatul Național indoor din Sala Lia Manoliu a adunat in weekend la start crema atletismului romanesc. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu a reușit cel mai notabil rezultat al primei reuniuni…

- Campionatul Național indoor din Sala Lia Manoliu a adunat in weekend la start crema atletismului romanesc. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu a reușit cel mai notabil rezultat al primei reuniuni a Naționalelor Indoor. Noua sportiva de la CSM București a sarit 14.22…

Nici pe fiica ei nu am mai vazut-o, au disparut amandoua, nu stim nimic de ele. Sa nu se fi intamplat ceva rau, Doamne fereste. M-am gandit ca a plecat la casa de la tara, face asta in fiecare an, insa se intorcea dupa maxim doua saptamani", a declarat unul dintre vecinii Adrianei Iliescu.

- Directorul INFP a vorbit despre marele cutremur care va avea loc in Romania. Constantin Ionescu, director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat ca acest seism poate avea loc in Romania oricand, informeaza Romania TV.Nu stim cand se va produce in…

- Raed Arafat a anunțat ca Departamentul pentru Situații de Urgența se va mobiliza in masa, pentru a aduce in fiecare județ cel puțin cate doua containere de cautare și salvare, pana la sfarșitul anului.

- 2017 s-a dovedit a fi cel mai bun an din istoria BMW Group in Romania in ceea ce priveste numarul de autovehicule livrate. Cu un total de 2.932 automobile BMW si MINI si 268 de motociclete, performanta este peste recordul stabilit in 2007, cu un total de 2.922 de automobile livrate.

Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor.

Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda.

- PROGNOZA METEO pentru urmatoarele doua saptamani. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele…

- “Bravo, ai stil! All Stars” are propriul imn, compus si interpretat de Alex Velea. Si un atelier nou nout! Celebrul artist a avut si o muza cu totul speciala pentru compunerea piesei ce va deveni amprenta muzicala a celui mai iubit show de stil si atitudine din Romania. “M-am gandit ca aceasta emisiune…

- Binecunoscuta interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a avut probleme de sanatate și a petrecut Anul Nou in spital. Gabi Lunca, care s-a pocait dupa ce i-a murit un copil , este una dintre marile artiste din lumea muzicii lautarești din Romania. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu solista de…

- Viorica Dancila ar putea lua lectii de engleza de la Ion Iliescu. Spre sfarsitul mandatului de presedinte, fostul presedinte a acordat un interviu postului american CNN in care anunta ce a facut Romania in domeniul luptei anticoruptie.

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.Administratia…

Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO.

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce s-a aflat ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanța intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a susținut ca Stella Ronner-Grubacic nu a stat intenționat…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- MASURA… Celebrul si cunoscutul proiect, prin care peste 1,5 milioane de elevi si prescolari din Romania urmau sa primeasca miere la scoala, intra in linie dreapta. Initiatorul legii, senatorul PSD de Vaslui, Doina Silistru, spune ca s-a gasit intelegere la Ministerul Agriculturii, pentru a se asigura…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Horia Moculescu a petrecut noaptea dintre ani in compania unor prieteni, in casa sa din Capitala. Horia Moculescu, care are 80 de ani , este unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzica ușoara din Romania. Horia Moculescu, care este tatal unei fete pe nume Nidia , a petrecut Revelionul acasa.…

- Ștefan Hrușca a trecut prin momente cumplite cu ani in urma, cand și-a pierdut mama și sora intr-un interval de numai doua saptamani. Ștefan Hrușca, care luna aceasta a ajuns de urgența la spital , este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Artistul traiește in Canada de aproape 27 de ani,…

- Avocatul Bogdan Barbuceanu le cere parintilor lui Ionut Anghel suma de 120.000 de euro, pentru perioada in care i-a reprezentat in instanta. "In baza acelui contract eu am asistat intreaga familiesi pe bunic. I-am asistat pe tot parcursul urmaririi penale. Suma care trebuia obtinuta este mult mai…

- Craciunul a adus temperaturi destul de ridicate si pe meleagurile noastre, numai ca acestea nu se pot compara cu ceea ce s-a intamplat pe alte emisfere si pe alte continente. Un Craciun cu mult soare si multa caldura a fost in Brazilia, locul unde Roberto Ayza si Gabriela Ayza isi petrec vacanta…