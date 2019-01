Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta CFR-ului Julio Baptista se afla in vacanta in tara natala, Brazilia, acolo unde a trecut Revelionul alaturi de Ronaldo. Brazilianul campioanei Ligii 1 Betano e cel mai bine platit jucator din campionatul autohton.

- Camelia Potec spune ca a avut cea mai mare realizare a sa in acest an, de la care-și va lua adio peste cateva zile. Fosta sportiva a devenit mama, iar in 2019 un alt bebeluș o va face și matușa! Pentru Camelia Potec, anul 2018 a fost unul dintre cei mai buni, pentru ca a devenit mama. Spune ca asta…

- Andreea Marin nu marcheaza azi doar 44 de ani de cand a venit pe lume, ci și 25 de ani de cariera! Fosta vedeta TV și-a indreptat atenția, in ultima vreme, catre evenimentele caritabile și catre oamenii care au cu adevarat nevoie de ajutor. Iar Violeta, fiica ei de 11 ani, i s-a alaturat. Vedeta TV,…

- Melania Medelanu va naste in jurul Craciunului. "Cand alegi sa-ti asumi un rol cu o componenta publica iti dai seama ca, implicit, multe perechi de ochi vor fi atintite asupra ta si ca ce faci, ce zici, cum actionezi poate fi supus unei analize amanuntite. Si adesea foarte subiective. Am impartit…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin este macinata de dor de Moș Nicolae. Vedeta și-a amintit de doua dintre cele mai dragi persoane din viața ei, care nu mai sunt in viața. De Sfantul Nicolae, Andreea Marin și-a amintit de doua ființe dragi din viața sa, care purtatu numele Nicolae. Este vorba de…

- Mihaela Moise a facut anunțul ca a nascut pe rețelele de socializare, unde prietenii ei virtuali i-au scris multe mesaje de felicitare. Fosta jurnalista a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a anunțat faptul ca fiica ei a venit pe lume. "Bine ai venit pe lume, iubita…

- Ilie Balaci și Adrian Mititelu au petrecut impreuna cu doar cateva ore inainte ca fostul fotbalist sa se stinga din viața. Cu cateva ore inainte sa cada din picioare sub ochii mamei, Balaci a fost in clubul One din Banie, unde a stat pana la ora 3 și jumatate dimineața, potrivit gsp.ro . In imaginile…