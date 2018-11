Cum a participat Shurubel la organizarea Untold Festival

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 6 zile de cautari in care toata Romania s-a intrebat cine este Persoana X de la Virgin Radio Romania, luni am primit și raspunsul. Georgiana Radașanu a raspuns DA la toate intrebarile puse de Bogdan, Shurubel și Ionuț, iar la final a venit și confirmarea detectivului care a spus: „Georgiana Radașanu…

- Azi am avut ocazia sa o ascultam live pe Ava Max la Virgin Radio Romania și sa aflam mai multe despre noua senzație a muzicii venita din SUA. Cat au fost alaturi de ea vineri dimineața, Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au ratat ocazia de a o surpinde pe Ava Max in 10 ipostaze cool... View Article

- Matinalii Bogdan, Shurubel și Ionuț au primit-o vineri dimineața in studio pe talentata Ava Max, autoarea super pieselor ”My Way” și ”Sweet but Psycho”. Dupa ce a cucerit clasamentele și radiourile internaționale, Ava Max a plecat in turneu prin Europa, iar una dintre cantarile live au avut loc pe…

- Grasu XXL și Guess Who vin maine dimineața, 10 octombrie, in matinalul Virgin Radio Romania, pentru a sta de vorba cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Cei doi au lansat astazi vidoclipul piesei “Șoareci in Labirint“, piesa inclusa pe ultimul album al celor doi, “In Labirint”. Party-ul de lansare se va da…

- Nu rata intalnirea cu Bogdan, Shurubel și Ionuț la Virgin Radio Romania! Vineri, intre 6:30 și 10:00 organizam on-air cel mai mare FIFA 19 Giveaway! Dam toate detaliile de dimineața, in direct la Virgin Radio Romania! Joaca la cel mai mare nivel intr-o varietate de moduri in noul FIFA 19. Te așteapta…

- Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au reușit sa dea premiul la CSAUD, așa ca s-au decis sa creasca miza. Marți, la 08:30, premiul se dubleaza și poți sa pui mana pe 2.000 de euro in loc de 1.000 de euro cum era pana acum. Daca te-ai prins CSAUD la Virgin Radio Romania, intri in direct cu Bogdan,... View Article