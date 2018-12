Stiri pe aceeasi tema

- Cat de ușor sunt de manipulat oamenii? Cat de ușor cred orice informație publicata pe rețelele de socializare? Ei bine, o postare a unui medic stomatolog aradean a devenit virala și a aratat, inca o data, ca informațiile false se raspandesc foarte ușor in mediul online. Ce a facut acesta? A publicat…

- In vara acestui an, o crima soca atat intreaga lume. Iulia, o romanca de 15 ani, a fost ucisa de fostul iubit, intr-un parc din Germania. La cateva luni atunci, noi detalii cutremuratoare ies la iveala. Se pare ca Matyu, barbatul care a omorat-o cu sange rece, si-a anuntat crima pe contul personal de…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, cantitatea de 5.430 pachete cu tigari in valoare de aproximativ 60.000 lei. In unul din cazuri,…

- Fetita amenintata cu cutitul, live pe Facebook, de un roman aflat in Germania. Imaginile revoltatoare au inundat reteaua de socializare in ultimele ore, oamenii distribuind imaginile in speranta ca agresorul va fi prins.

- Un tanar a fost prins la furat intr-un magazin din Arad și i-a luat la bataie pe angajați și pe patron, aruncand in ei cu tot ce i-a picat in mana. Individul a folosit pe post de proiectil marfa de pe rafturi, de la sticle la alimente. In ciuda imaginilor filmate, care au ajuns și pe internet, el este…

- Curg mesajele de condoleante dupa trecerea la cele vesnice a iubitului medic Marin Burlea. Primarul, presedintele Consiliului Judetean si prefectul au postat si ei pe Facebook cateva randuri in semn de omagiu. "Un om si un prieten exceptional, un medic desavarsit, dedicat si cu adevarat atins de har,…

- Producatorii auto din Germania sunt in fata unei schimbari majore in industrie. Gigantii pietei au decis cum sa actioneze pentru urmatorii ani. Dupa scandalul Dieselgate cauzat de Volkswagen in Statele Unite ale Americii, gigantii industriei sunt pusi in fata unei decizii majore. Autoritatile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se delimiteaza de postarea lui Darius Vâlcov, consilier al premierului Dancila, în care l-a asemanat pe Klaus Iohannis cu Hitler. ”Ma delimitez de tipul asta de atitudini atât împotriva Forumului German,…