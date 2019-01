Cum a pacalit Guvernul Dancila ONG-urile, ca sa ramana la stat banii care ajungeau la batrani, copii bolnavi sau saraci

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ele, romanii care depun in acest an formularul 230 pot dona doar 2% cota din impozitul pe venit. In schimb, entitatile nonprofit si unitatile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat primesc 3,5%. Dupa ce a fost adoptata, ordonanta…

- Mai multi copii de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 8, de pe Bd. Unirii Sud, au avut saptamana trecuta febra si alte simptome, iar ulterior s-a confirmat infectarea lor cu cu gripa virusul A. Conform informatiilor primite de la ISJ Buzau, e vorba de cel putin sase copii.

- Sfantul Vasile cel Mare este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie si pe 30 ianuarie alaturi de Sfintii Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. A fost profesor de retorica, dar si-a parasit cariera de profesor si a intrat in monahism. Sfantul Vasile cel Mare a fost un practicant prin excelenta…

- 48 de copii nevoiasi din comuna Bahmut, raionul Calarasi, au avut parte de surprize in ajunul sarbatorilor de iarna. Ei au primit jucarii, haine si incaltaminte. Banii pentru cadouri au fost adunati de mai multe persoane care au decis sa faca o fapta buna.

- Desi saptamana aceasta a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca institutiile publice trebuie sa acorde vouchere de vacanta si in urmatorii doi ani, la doua spitale din Iasi, angajatii nu le-au primit nici anul acesta. E vorba de Spitalul de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria" si Spitalul…

- Secțiile de Pediatrie ale spitalelor din Craiova s-au umplut, in ultimele saptamani, de copii. Cei care vin la Urgența prezinta febra, varsaturi și diaree. In jur de 90% sunt diagnosticați cu pneumonie. Medicii spun ca vremea schimbatoare din ultima perioada ...

- Democratura PSD de la București a atins o noua culme a abuzului prin modul in care a votat, de doua ori intr-o zi, legea pentru combaterea spalarii banilor. Ignorand toate regulamentele parlamentare și orice regula de bun simț, PSD a votat de doua ori la rand aceasta lege, pana a ieșit cum a vrut tatuca…

