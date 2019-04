Cum a obtinut un roman stergerea unei datorii de peste 44.000 de euro la banca

Stiri pe aceeasi tema

- Un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca, intermediata de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), acesta fiind cel mai important caz din punct de vedere valoric solutionat, potrivit unui comunicat…

- "Un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca, intermediata de CSALB. In acest caz, banca a acceptat stergerea unei datorii aproape egale cu suma imprumutata initial consumatorului", se arata in comunicat. Vechiul record era…

- Centrul pentru Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar poate fi optiunea ideala pentru a rezolva problemele dintre clienti si banci. Daniel Apostol ne spune la Jurnalul de Economie cati romani au...

- Un numar de 494 de persoane au apelat la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) in primele trei luni ale anului, in crestere cu 60% fata de 310 cereri din partea consumatorilor primite in perioada similara a anului trecut, iar 108 de consumatori au gasit o solutie…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a anuntat, joi, ca aproape 500 romani s-au adresat centrului in primele trei luni ale acestui an, pentru identificarea de solutii amiabile in relatia cu bancile si IFN-urile, cu 60% mai mult decat in acelasi trimestru al anului…

- Probleme la zi: Conciliatorii bancari Foto: Arhiva. 13.20 PROBLEME LA ZI. Conciliatorii bancari – mai aproape de o solutie echitabila? Invitati în studio: Gabriela Folcut – director executiv al Asociatiei Române a Bancilor, Liviu Vladimir Fenoghen –…

- Negocierile realizate prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au adus un beneficiu de 1,015 milioane de euro, deopotriva consumatorilor, cat și intregului sistem bancar din Romania. Astfel, suma precizata reprezinta o diminuare a efortului de plata…

- Clienții bancari ar putea sa apeleze la Centrul de Soluționare Alternativa a Ligiilor în domeniul Bancar (CSALB), ca urmare a efectelor Ordonanțe lacomiei 114/2018. În opinia reprezentanților CSALB, primii care ar putea trimite cereri sunt cei cu credite în euro."E posibil…