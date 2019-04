Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in lumea modei, dupa ce designerul Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Catalin Botezatu a marturisit ca a aflat „cu stupoare” despre moartea lui Razvan Ciobanu, despre care știa ca nu era un impatimit al vitezei, scrie Click. Creatorul de moda Catalin Botezatu a precizat ca a aflat…

- Razvan Ciobanu, celebrul creator de moda, a murit in aceasta dimineața intr-un accident rutier. Tragicul eveniment s-a produs la ieșirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, județul Constanța. Principala „vina", din primele informații, este viteza cu care gonea Ciobanu la ora respectiva și care l-a…

