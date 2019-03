Stiri pe aceeasi tema

- O tanara studenta la Medicina, din Chisinau, in varsta de 18 ani, l-a facut pe Florin Calinescu sa apese butonul auriu in cea de-a opta editie a sezonului noua „Romanii au talent“.

- ROMANII AU TALENT, 8 MARTIE 2019. Vineri seara, are loc o noua ediție a emisiunii „Romanii au talent”. Din promo-ul difuzat de Pro TV se intelege ca va fi acordat al treilea Golden Buzz din sezonul 9.

- O copila in varsta de 10 ani, catalogata drept „o minune“, a lasat fara cuvinte juriul si a primit al doilea Golden Buzz de la „Romanii au talent“. Andra a fost cea care l-a apasat, insa si Andi Moisescu a dezvaluit ca a vrut sa faca acest lucru.

- Jurații au avut parte de o surpriza de proporții in ediția de vineri seara, "Romanii au talent". Rodica Puia Pacurar, in varsta de 54 de ani, i-a facut o declarație de dragoste soțului ei, dupa 30 de ani de casnicie, pe scena de la Pro tv. "De 8 ani incerc sa ma inscriu la “Romanii au talent”. Am venit…

- ROMANII AU TALENT 2019. Un american care a doborat recorduri, in ceea ce priveste ingerarea unor cantitati uriase de mancare intr-un timp cat mai scurt, a venit la "Romanii au talent" sa demonstreze ca poate bea 8 kilograme de oua. Un american din Chicago a venit la Romanii au Talent pentru…

- Sezonul 9 „Romanii au talent” a debutat in forta vineri seara, la PRO TV, cu momente absolut impresionante. Unul dintre cele mai spectaculoase numele a fost cel al scotianului Stevie Starr (56 de ani), „inghititorul de lucruri”. Stevie si-a inceput prestatia inghitind, ca o pusculita, 4 monede numerotate…

- ROMÂNII AU TALENT. Vocea care i-a uimit pe jurați a fost cu adevarat surprinzatoare, având în vedere ca cei patru nu se așteptau nicio secunde la un moment de excepție din partea concurentei.

- Jurnalista Cristina Țopescu a fost impresionata de croitoreasa care a concurat la Romanii au talent și care a impresionat cu vocea ei. Ana Maria Pantaze a cucerit pe toata lumea cu vocea sa la Romanii au talent, de la Pro TV. A primit primul Golden Buzz de la Mihai Petre, juratul care a revenit la emisiune…