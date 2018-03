Cum a inspirat fizicianul Stephen Hawking lumea, de la The Simpsons la Pink Floyd

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a fost atacata de un internaut, dupa o postare pe care a facut-o vedeta. Ea ieșise la plimbare, in parc, alaturi de soțul ei, Tavi Clonda, și de fetița lor, Victoria. „Ea este Victoria. Suntem toata gasca si ne bucuram de vremea de afara”, a spus Tavi Clonda. „Lumea de aici ne cunoaste,…

- Copil de mingi aruncat peste reclame de un fotbalist de la Șahtior, in meciul retur cu AS Roma din optimile Ligii Campionilor. Gestul șocant a fost comis de argentinianul Facundo Ferreyra, in finalul partidei, cand gazdele conduceau cu 1-0. Fostul atacant de la Newcastle s-a napustit asupra unui copil de…

- Juniorul Radu Dragușin, la Juventus Torino. Campioana Italiei a ajuns la un acord u clubul bucurestean Regal Atletico Madrid pentru transferul capitanului selecționatei Under 16. “Am fost marti la jocul Romaniei cu Italia (n.r. nationalele U16 contra U15, scor 1-0 pentru romani) si am discutat si cu…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Stephen Hawking, fizicianul care a inventat teorii despre timp și spațiu și a devenit celebru pentru filozofia sa legata de umanitate și univers, nu a fost doar un om de știința de geniu ci și o forța a culturii pop.

- Stephen Hawking a murit, miercuri, la varsta de 76 de ani. Astrofizicianul britanic care a devenit celebru datorita lucrarilor revolutionare despre univers, a reusit sa faca fata, timp de peste 50 de ani, unei boli necruțatoare: scleroza laterala amiotrofica. Scleroza laterala amiotrofica (ALS) a fost…

- Stephen Hawking a murit azi-noapte in casa sa din Cambridge, Regatul Unit, la varsta de 76 de ani. Fizicianul care a conturat teoria gaurilor negre si care a invins toate obstacolele de sanatate intampinate de-a lungul anilor traia alaturi de cei trei copii ai sai.

- De ce face Burleanu acum dezvaluirile despre Lupescu. Președintele FRF, Razvan Burleanu, a explicat astazi raționamentul campaniei agresive impotriva principalului sau contracandidat la șefia Federației Romane de Fotbal. ”De ce acum? In spatele acestei intrebari se ascund toți infractorii din Romania.…

- Sansele ca trupul unui astronaut sa ramana in spatiu dupa ce moare, in viitorul apropiat, sunt tot mai mari, dupa ce agentii spatiale si companii private au anuntat misiuni pentru anii care urmeaza. Un biolog crede ca trupul neinsufletit ar trebui lasat acolo, deoarece poate da nastere la viata pe o…

- Cercetatorul britanic, portretizat de Eddie Redmayne in filmul de Oscar „The Theory of Everything“, a murit la varsta de 76 de ani, intr-o zi cu semnificatie matematica. „Universul este astazi trist”, noteaza presa de peste Ocean, anuntand vestea trecerii in nefiinta a unuia dintre cei mai ilustri cercetatori…

- Una dintre cele mai stralucite minți ale omenirii, Stephen Hawking, s-a stins din viața astazi, la varsta de 76 de ani. Inainte de a fi afectat de boala care i-a marcat viața, Stephen s-a bucurat de sport și a fost inscris in echipa de canotaj a Universitații Oxford. Biograful Kristine Larsen a scris…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Omenirea a pierdut una dintre cele mai stralucite minti ale vremurilor noastre. Stephen Hawking, renumitul astrofizician britanic, a murit la varsta de 76 de ani. Lasa mostenire lucrari revolutionare despre univers si o poveste de viata aproape ireala. Vocea lui, chiar si filtrata printr-un sintetizator,…

- Nascut la 300 de ani de la moartea lui Galileo, Hawking s-a retras de la Cambridge in 2009. A publicat numeroase lucrari despre natura și originea universului, cea mai cunoscuta fiind „ A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes ”. A aparut și in seriale televizate și filme și este celebru…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Stephen Hawking a murit astazi dupa o lupta cu scleroza laterala amiotrofica ce a inceput in 1963. Marele om de știința avea 76 de ani. A fost diagnosticat cu ALS in 1963 și ar fi trebui sa moara cațiva ani mai tarziu. Doctorii i-au spus la momentul respectiv ca mai are doar doi ani de […] The post…

- Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anunțat familia sa. Fizicianul britanic era cunoscut pentru cercetarile sale referitoare la "gaurile negre" și relativitate și a scris mai multe carți științifice de popularizare, inclusiv "O scurta istorie a timpului".La varsta de 22 de ani, Stephen…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii…Astazi…

- Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Fondatorul celebrei case de moda Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informeaza The Guardian. Hubert de Givenchy le-a imbracat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de moda Givenchy a fost fondata in 1952 de catre Hubert de Givenchy, ea reprezentand…

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- Un adolescent din Ploiesti a avut parte de o uriasa surpriza neplacuta. A primit pe telefonul mobil filme deocheate cu mama lui, in timp ce intretinea relatii intime cu un barbat, altul decat sotul ei. Adrian, individul care a trimis imaginile, era gelos ca Elena nu mai voia sa continue relatia extraconjugala…

- Jandarmi batuți cu batele de niște hoți, la Ploiești, dupa ce au intervenit la un furt. Jandarmii i-au surprins pe hoți in timp ce sustrageau motorina dintr-o cisterna și au intervenit. Numai ca totul a generat intr-o bataie in toata regula, cand hoții au ripostat. Doi jandarmi prahoveni au fost loviti…

- Intre Diana Dumitrescu și Andrei Duban a izbucnit un scandal in toata regula, la Ferma vedetelor. Asta imediat dupa ce Grațiela, nevasta actorului, a fost desemnata, de Rona Hartner, fermierul saptamanii. Caștigatoarea a ales doi servitori, pe Diana Dumitrescu și pe Cosmin Natanticu, lucru care a pornit…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca deși toata lumea vorbește de acest play-off și play-out ca de un nou campionat, pentru el lucrurile nu stau intocmai. „Toata lumea vorbeste de un nou campionat, desi asa personal nu pot sa abordez diferit lucrurile, pentru mine este un…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Lidia Buble a fost deseori criticata pentru nasul ei considerat puțin cam….mare și a fost indemnata sa-și faca o operație estetica. Cantareața a spus de multe ori ca este extrem de mandra de nasul ei și are de gand sa-l lase exact așa. Ce spune insa altcineva aflat de cealalta parte a ”baricadei”: Iata…

- Pe Mariana de la Exatlon o cunoaște toata lumea drept campioana la atletism, ea stabilind și un record. In varsta de 43 de ani, Mariana are insa alta meserie, cea de menajera, de care este mandra. Meseria respectiva o ajuta la forma fizica și ii permite sa se axeze și pe marea ei pasiune, atletismul.…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Scene amuzante s-au petrecut la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, dupa ce un barbat a sarit pe gheața și a inceput sa se dezbrace sub privirile nedumerite ale tuturor celor prezenți. Totul s-a petrecut la scurt timp premierea participantilor la proba de 1000 de metri, potrivit foxnews.com. In varsta…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Lumea sportului este in doliu dupa ce Serghei Litvinov, legendarul aruncator de ciocan, a murit la varsta de 60 de ani, dupa o ședința de antrenament. Acesta a fost campion olimpic la Seul in anul 1988 și, de-a lungul carierei, a realizat multe performanțe. „El a decedat subit. Litvinov era pe bicicleta…

- Este bucurie mare in familia Basescu! EBA a confirmat ca este gravida in șase luni, dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate informația. Elena Basescu așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin Tomata. Cei doi și-au recunoscut oficial relația abia in decembrie, anul…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Mark Salling, actorul cunoscut pentru rolul interpretat in serialul ”Glee”, si-a pus capat zilelor. El a fost gasit spanzurat potrivit TMZ. Actorul avea 35 de ani si urma sa fie condamnat. Mark Salling era un actor de origine americana, devenit celebru pentru personajul Noah ‘Puck’ Puckerman din serialul…

- Meseria de gunoier, privita poate cu sila de unii, a devenit extrem de apreciata in Turcia datorita lor, mai multor barbați gunoieri, care au strans de-a lungul timpului toate carțile arucate de alții și au deschis propria lor biblioteca in Ankara.

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…