- Rudel Obreja a declarat, intr-un interviu din inchisoare, ca Elena Udrea trebuia „anihilata” prin dosarul Gala Bute pentru a se ajunge la Traian Basescu, el adaugand ca, atunci cand i s-au cerut denunțuri impotriva fostului ministru al Turismului, i s-au cerut informații și despre fostul...

- Patru bistrițeni au fost trimiși in judecata pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Doi dintre ei sunt acuzați și de braconaj, pentru ca au impușcat, fara sa aiba autorizație, un cerb. Niciunul din cei patru barbați nu aveau dreptul sa dețina și sa foloseasca arme, insa asta nu i-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca si-a indeplinit la timp si complet obligatiile care ii revin cu privire la procedurile de extradare in cazul Elenei Udrea si al lui Sebastian Ghita, titreaza News.ro. “Procedura de extradare este cea prevazuta de legea 302. Fac apel la dumneavoastra…