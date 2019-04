Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, s-a laudat la partid ca relatiile sale apropiate cu Frans Timmermans vor convinge Comisia Europeana sa accepte ordonanta de urgenta pe Justitie pregatita de Guvernul Dancila, sustin surse politice pentru Adevarul. Dragnea l-a trimis in echipa…

- Un protest este anuntat pentru miercuri dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Capitala, in contextul in care Guvernul ar putea adopta in sedinta de astazi OUG de modificare a Codurilor Penale. Manifestatia, intitulata "Pericol iminent de OUG coduri penale! Iesim in strada!", va avea loc incepand…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, face un apel catre premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa nu dea OUG-urile dorite de Liviu Dragnea pentru ca Romania va fi sancționata dur de la Bruxelles.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare lovitura: Cristina…

- Evenimentul marcant al finalului de saptamana a fost dat de vizita președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Congresul PES de la Madrid. Participarea a fost comentata pentru Știripesurse.ro de catre fostul ministru Victor Negrescu care a participat la eveniment.Vezi și: Una calda, una rece! Timmermans,…

- Guvernul Dancila sustine ca fostul avocat al Romaniei la CEDO, Catrinel Brumar, a fost numita nelegal de Victor Ponta in 2012, deci toate pledoariile sale din ultimii 7 ani sunt nule, inclusiv punctul de vedere sutinut in procesul „Liviu Dragnea contra Romaniei“. De altfel, Catrinel Brumar a fost schimbata…

- Guvernul Dancila nu se va opune oficial candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror european, insa nici nu o va sustine pe fosta sefa a DNA, precizeaza surse diplomatice citate de ziarul „Adevarul“.Guvernul va trebui sa sustina la Bruxelles un punct de vedere oficial privind…

- Reprezentanta Romaniei de la Bruxelles este impanzita cu odraslele politicienilor romani. Copii de fosti ministri, parlamentari, sefi SIE si magistrati CCR au ajuns diplomati pe baza unui singur criteriu: numele parintilor. Printre pile s-a strecurat si fratele Irinei Tanase, iubita lui Liviu Dragnea.…