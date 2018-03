Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea, prezent joi la inaugurarea unui bazin olimpic in Vrancea, a declarat ca va fi nevoie si de un stadion, asta chiar daca vor fi discutii pe aceasta tema. "Am vorbit despre stadion si stiu ca vor fi discutii, dar Focsaniul are nevoie de un stadion. Sunt doua,…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu a aflat in urma cu doar cateva minute decizia Comisiei de Disciplina din fotbalul grec. PAOK a fost sanctionata dur dupa ce meciul cu AEK a fost intrerupt pe final, atunci cand rusul Ivan Savvidis a intrat pe teren cu o arma. Astfel, clubul din Salonic a pierdut…

- Provocarea Serenei Williams, de a reveni in circuitul tenisului feminin, a devenit subiect de film documentar. Jucatoarea cu 23 de titluri de Mare Slem in palmares a disputat la inceputul lunii martie, la Indian Wells, primul turneu dupa o pauza de 14 luni (detalii AICI), timp in care a devenit…

- Jucatoarea letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA si cap de serie numarul 6, s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Miami, dupa ce a invins-o, in doua seturi, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA si a patra favorita. Campioana en titre de la Roland…

- Patronul clubului U Craiova 1948 (liga a patra), Adrian Mititelu, sustine ca Gheorghe Craioveanu i-a provocat pe fani in timpul partidei amicale dintre echipa nationala a Romaniei si Suedia, disputata, marti, la Craiova, precizand ca fostul international a mers la meci in stare de ebrietate.…

- Colaborarea dintre Garbine Muguruza, numarul trei mondial, si antrenoarea Conchita Martinez a luat sfarsit dupa ce jucatoarea spaniola a fost eliminata in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Miami. Informatia a fost anuntata, miercuri, chiar de antrenoarea spaniola.…

- Antrenorul dinamovist Florin Bratu a explicat care e situatia atacantului Adam Nemec, jucator revenit dupa o accidentare. "Nemec intra de azi in programul echipei. Vom vedea in zilele urmatoare ce decizie vom lua cu el, daca va juca de la inceput, daca va intra pe parcurs. A venit dupa o…

- Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Cosmin Contra, a analizat la ProSport LIVE victoriile echipei nationale in fata Israelului si a Suediei. "Tricolorii" au invins cu 2-1 in prima partida amicala, iar aseara in fata nordicilor s-au impus cu 1-0. "Am schimbat atitudinea jucatorilor,…

- Tehnicianul olandez Jordi Cruyff a anuntat ca va parasi clubul Maccabi Tel-Aviv la finalul sezonului, el fiind la trupa din Israel din 2012. El a venit ca director sportiv si a castigat campionatul in "Tara Sfanta" in 2013, 2014 si 2015, dar si Cupa in 2015. "Ma gandeam ca…

- Marius Copil, Adrian Ungur, Horia Tecau, Florin Mergea si Dragos Dima, sunt jucatorii convocati de Gabriel Trifu pentru meciul de Cupa Davis dintre Romania si Maroc. Capitanul nejucator al echipe de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru intalnirea cu Maroc - 7-8 aprilie…

- EXATLON ROMANIA. Dupa ce in mediul online au aparut mai multe comentarii in care fanii doresc reintrarea in competiție a lui Andrei Stoica sau intrarea in show a fratelui sau Bogdan, fostul concurent lanseaza acum provocarea. EXATLON ROMANIA: Roxana, saruturi patimase in piscina cu o cunoscuta…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- EXATLON ROMANIA ELIMINARE. In aceasta saptamana, Ionuț și Alina au obținut imunitatea, Alina deoarece a fost player of the week, iar Ionuț pentru ca a triumfat la jocul de imunitate.Nominalizarile din partea echipei s-au indreptat spre Mariana, care a avut o perioada mai slaba in ultima perioada.…

- Daca ar primi 100.000 euro, doar 1,5% dintre romani ar investi in fonduri de investitii, primele optiuni fiind afacerile, calatoriile si investitiile imobiliare, arata studiile de specialitate. De asemenea, aproape 44% dintre romani iau sfaturi de la prieteni, apropiati sau colegi de incredere in privinta…

- CAȘTIGATOR EXATLON. Pe unul dintre grupurile susținatorilor EXATLON ROMANIA, a fost publicata o fotografie care ar arata ca Mariana ar fi caștigatoarea EXATLON ROMANIA. CAȘTIGATOR EXATLON. Iata fotografia: CAȘTIGATOR EXATLON. Problema este ca aceasta poza este un photoshop…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- Florin Calinescu, suparat pe Liviu Dragnea. Actorul s-a filmat și a facut totul public pe contul de socializare. De asemenea, juratul de la Romanii au talent a adus-o in discuție și pe Viorica Dancila. Actorul susține ca Președintele PSD ar trebui sa-și dea demisia din funție. Florin Calinescu a vorbit…

- Portarul lui Juventus, Gianluigi Buffon, spune ca este gata sa revina in poarta nationalei Italiei, daca va fi convocat pentru meciurile amicale cu Anglia si Argentina, pe care Italia le va disputa in luna martie. In varsta de 40 de ani, Gianluigi Buffon a anuntat, la finalul campaniei de…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 2018. "Sa voteze acum fanii faimoșilor fix invers. Sa vezi nenorocire" EXATLON ROMANIA ELIMINARE 27 februarie. Luni seara, Faimoșii au caștigat proba, prin urmare nu au fost nevoiți sa propuna persoane pentru eliminare. Razboinicii s-au luptat pentru imunitate,…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Actorul Adrian Vancica a rabufnit pe blogul sau, acolo unde a scris un mesaj legat de ceea ce se intampla pe scena politica in aceasta perioada. Celentano din „Las Fierbinți” este revoltat de ceea ce se intampla in anul centenar și de deciziile luate de politicieni. “Am intrat in anul centenar. Și?…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Miliardarul George Soros este de parere ca Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei deoarece au devenit monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic. "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- FC Voluntari s-a despartit pe cale amiabila de atacantul Mihai Vodut si de fundasul Florin Acsinte, se arata intr-un comunicat remis agentiei MEDIAFAX, duminica, de gruparea ilfoveana. "FC Voluntari s-a despartit pe cale amiabila de jucatorii Florin Acsinte si Mihai Vodut. Clubul nostru…