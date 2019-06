Cum a inceput Iasi sa decongestioneze traficul rutier si ce planuri are? Autobuze noi, biciclete si trotinete

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 65 in județul Olt. Un minor a fost lovit de un camion, iar in urma incidentului traficul rutier a fost blocat complet. ”Un pieton minor, in varsta de 16 ani, a fost accidentat, aparent, grav, de catre o autoutilitara. Din acest…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In perioada 03.06 – 18.07.2019, pe strada Podul Inalt din municipiul Chișinau, tronsonul cuprins intre strada Otovasca și strada Bulboaca, va fi suspendat traficul rutier, in legatura cu reabilitarea rețelelor de canalizare.

- Traficul in zona centrala a Capitalei este restrictionat, sambata, pentru desfasurarea evenimentului "Dinner in the Sky" si a unui mars cu biciclete. Alte restrictii sunt valabile, in tot weekend-ul, in zona fantanilor din Piata Unirii, unde are loc "Simfonia Apei”.

- Vineri, in jurul pranzului, a avut loc un accident rutier langa Sala Sporturilor de la Iasi. Incidentul s-a petrecut pe linia de tramvai, iar cauza ar fi neasigurarea schimbarii directiei de mers!

- Traficul rutier a fost dat peste cap, vineri dimineata, pe DN6, in urma unui grav accident de circulatie. La intrare in localitatea The post Trafic dat peste cap pe DN 6, in urma unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Firma de transport local din Piatra Neamt – SC Troleibuzul SA, aflata in subordinea CJ Neamt, condus de pesedistul Ionel Arsene, a anuntat ca astazi, mai multe autobuze intra de urgenta intr-o verificare tehnica. Surse din firma sustin ca vor pleca la Iasi 10 autobuze pentru miting, dintre care patru…

- Un barbat din Iasi a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a fost acrosat de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze strada. Pacientul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iasi, unde a fost internat. De…

- O persoana a fost ranita ușor, joi dimineața, in urma unui accident rutier petrecut in județul Alba, pe DN 7, intre Tartaria și Balomir. Potrivit IPJ Alba, victima a fost ranita dupa ce automobilul in care se afla s-a rasturnat in afara carosabilului. Persoana a fost transportata la spital. Traficul…