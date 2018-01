Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre politistul pedofil care a ingrozit toata Romania. Ar putea aparea un nou dosar pentru Eugen Stan, bestia cu chip de om. Cand era jandarm, acesta a furat o mocheta din sediul Parchetului General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi. Deși a fost principalul…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Eugen Stan, barbatul care a atins si a sarutat o fetita si un baietel in lift, socheaza din nou! Conform spuselor vecinilor din blocul unde s-a produs incidentul, Eugen Stan si-a gandit timp de doua luni "atacul".

- "Activitatea profesionala desfasurata de agent este nesemnificativa rsportat la standardele de performanta asociate postului ocupta, situatie care a fost posibila doar cu stiinta sefului direct, comisar sef de politie Voicu Rene Emanuel, aspect care a permis aparitia unor nemultumiri in colectivul structurii.…

- Eugen Stan refuza expertiza psihiatrica, iar aceasta a facut o declaratie halucinanta pentru a motiva de ce nu vrea sa fie supus unei expertize. Dupa ce a abuzat doi minori intr-un lift din cartierul Drumul Taberei din Capitala, Eugen Stan a fost saltat, retinut, iar casa i-a fost perchezitionata. Politistul…

- Polițistul-pedofil Eugen Stan a fost decorat in anul 2012 cu ordinul ”Barbatie si Credinta” chiar de președintele Romaniei! Va reamintim ca anchetatorii au descoperit detalii surprinzatoare despre agentul de poliție!

- Polițistul pedofil a atacat și in 2015! De data aceasta, victime au fost trei fetițe nevinovate! Este de-a dreptul infiorator cum fostul agent, Eugen Stan, a stat in libertate atatia ani, timp in care copii nevinovați au avut de suferit! Și asta nu e tot!

- Politistul pedofil, Eugen Stan, a fost decorat in 2012 cu ordinul ”Barbatie si Credinta”, dupa ce a fost recomandat de ministrul de Interne de atunci pentru participarea la deszapezire, informeaza antena3.ro.

- Eugen Stan, polițistul pedofil, a fost decorat in anul 2012 cu medalia „Barbație și Credința”, dupa ce fusese recomandat de ministrul de Interne. Premierea a venit ca rezultat al participarii lui Stan la acțiunile de deszapezire, potrivit Antena 3.

- Noi imagini cu polițistul pedofil Eugen Stan, susprinse de camerele de supraveghere montate intr-un bloc. In imagini se vede cum polițistul urmarește trei fetițe pana in scara unui bloc și le agreseaza. Fapta a fost comisa in anul 2015. In imagini se vede cum barbatul le urmarește pe cele trei minore,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".

- Tanara agresata in 2009 de Eugen Stan a rupt tacerea, dezvaluind calvarul prin care a trecut dupa ce a fost agresata de politistul pedofil. Copila a povestit cu lux de amanunte ce i-a facut agresorul.

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care...

- De la o ora la alta, apar tot mai multe dosare in care suspectul principal devine politistul pedofil din Drumul Taberei! Iar povestirea uneia dintre victimele lui Eugen Stan este de-a dreptul cutremuratoare!

- Eugen Stan, politistul pedofil arestat marti pentru 30 de zile si acuzat de cel putin doua agresiuni asupra minorilor a facut o marturisire halucinanta. El le-a spus anchetatorilor de ce victimele sale sunt copiii.

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman, informeaza EVZ

- Faptul ca a abuzat doi copii nevinovati intr-un lift dintr-un bloc din Cartierul Drumul Taberei din Capitala, nu l-a tinut departe de "protectia" de care are parte. Eugen Stan este tinut in arest singur!

- Tatal copiilor agresati in lift pe 5 ianuarie 2018 de catre Eugen Stan, politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei, a declarat ca baietelul sau, in varsta de 9 ani, a fost cel care a dezvaluit familiei ce s-a intamplat, precizand, totodata, ca el a fost cel care a difuzat imaginile cu politistul.

- Consilierul ministrului de Interne pe domeniul sindical, Valentin Riciu, a reacționat marți, dupa ce in presa a aparut informația ca ar fi avut o relație de prietenie cu polițistul-pedofil, Eugen Stan.

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…

- Magistratii au decis, in urma cu scurt timp, soarta lui Eugen Stan si au incuviintat cererea adresata de procurori. Astfel, politistul-pedofil va fi arestat si isi va petrece urmatoarele 30 de zile in Arestul Central, potrivit Romania TV.- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE-

- Cazul barbatului care a atins si sarutat doi copii minori intr-un lift dintr-un bloc din Bucuresti a socat intreaga tara. Nu doar ca Eugen Stan este suspectat si in alte 15 cauri, comise incepand cu anul 2009, insa micutii sunt nevoiti sa mearga la psiholog pentru a vorbi despre trauma prin care trec.

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune.

- Ies la iveala tot mai multe informatii despre Eugen Stan, "politistul pedofil" care a agresat doi copii intr-un lift din Bucuresti, vineri dimineata. Daca ieri se punea problema faptului ca tot el ar fi fost si agresorul din 2012, cand o fetita de 7 ani a fost violata, astazi totul se confirma.

- UPDATE - Avocatul lui Eugen Stan a confirmat ca la audierile de luni polițistul a recunoscut ca este autorul agresiunii asupra unei fetițe in varsta de doar 7 ani. Agresiunea a avut loc pe 22 octombrie 2012, pe Aleea Baiuț, din cartierul Drumul Taberei.

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Marian Godina a reactionat la incidentul petrecut in urma cu trei zile, cand Eugen Stan, un barbat in varsta de 45 de ani, a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc al cartierului Drumul Taberei. Acesta spune ca primise pagina de socializare a barbatului respectiv, trimitand-o mai departe, pentru…

- Persoanele care il cunosc pe Eugen Stan, barbatul care a ingrozit o tara intreaga dupa ce a abuzat de doi copii in liftul unul bloc din Bucuresti, au povestit ca acesta nu ar fi avut un comportament bizar sau diferit. De asemenea, proprietarul locuintei unde "politistul pedofil" sta a declarat ca barbatul…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Tatal celor doi copii de 5 si 8 ani care au fost abuzati de Eugen Stan vineri dimineata intr-un lift al unui bloc din Bucuresti, a ajus la Politie, acolo unde "politistul pedofil" este audiat.

- Ies la iveala noi detalii despre Eugen Stan, "politistul pedofil" din Bucuresti. La scurt timp dupa ce a fost prins, reprezentantul Sindicatului Politiei a facut declaratii cu privire la ceea ce s-a intamplat in dimineata zilei de luni.

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.