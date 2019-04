Cum a furat PNL sloganul de campanie al PSD- VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce partidele politice s-au ironizat prin mesajele din afișe, formațiunile au dus lupta politica la urmatorul nivel. PNL a cumparat spațiul de campanie al PSD, pe site-ul romaniameritamaimult.ro fiind postat mesajul „Eroare 20-20. PSD nu funcționeaza. Vei fi redirecționat catre cea mai buna soluție…

- PSD nu doar ca are un slogan care se potriveste mai degraba unui partid de opozitie, dar site-ul romaniameritamaimult.ro te redirectioneaza catre portalul… PNL. Si asta fiindca PSD a uitat sa cumpere domeniul respectiv, achizitionat in schimb de liberali. Asa cum se stie, sloganul PSD in campania electorala…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Braila, ca sunt anumite persoane, aflate intr-o permanenta campanie electorala, care incearca sa induca in eroare Comisia Europeana ca nu ar exista trafic pe Podul de la Braila si ca nu s-ar justifica alocarea de fonduri europene pentru…

- Manfred Weber, capul de lista al dreptei europene, a promis miercuri, in trei clipuri diferite, o Europa "puternica" si "generoasa", avand un slogan de campanie - "the power of we" (puterea noastra) - menit sa simbolizeze unitatea UE in fata crizelor, cu o luna si jumatate inainte de scrutinul european,…

- A crezut ca a dat lovitura, insa a fost prins la o luna dupa furtul pe care l-a comis. Este vorba de un tanar in varsta de 24 de ani, care a fost depistat dupa un furt pe care l-a comis in Timiș și a fost trimis dupa gratii. Individul este banuit ca in perioada ... The post Tanar din Timiș, prins la…

- Un hoț din Vaslui, nehotarat sau macinat de probleme de conștiința, a facut un gest pe care puțini "colegi de breasla" il fac: s-a intors și a lasat prada de unde a furat-o. Hoțul vasluian a profitat de faptul ca geamul unui apartament de la parterul unui bloc de langa Piața Centrala era deschis. A…

- ​Guvernul brazilian le-a cerut luni școlilor sa iși filmeze elevii in timp ce aceștia canta imnul național. De asemenea, sloganul de campanie al noului președinte Jair Bolsonaro va fi citit de catre profesori in fiecare clasa, informeaza Reuters și NBC World News, potrivit Euronews .

- Președintele ucrainian Petro Poroshenko a anunțat marți ca va intra în cursa electorala pentru un al doilea mandat la președinția țarii, în ciuda ratei de aprobare populara care se afla în scadere. Ucrainienii sunt nemulțumiți de corupție și de felul în care președintele a…