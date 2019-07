Cum a fost vândută ţara (II) Autor: Petru ROMOȘAN In 1997 a fost semnat infamul Tratat cu Ucraina. Inainte de aderarea la UE sau, in cazul de fata, de acceptare in NATO, tara trebuia sa-si clarifice, sa-si soldeze diferendele si contencioasele cu toti vecinii. Trei oameni politici – Emil Constantinescu, presedinte, Petre Roman, presedintele Senatului, si Adrian Severin, ministru de Externe – au renuntat fara sa-i oblige nimeni la teritorii romanesti (Cetatea Alba, Hotin, Tinutul Herta), ocupate cu forta de fosta Uniune Sovietica. Prim-ministru era taranistul Victor Ciorbea, iar sfatuitorul primilor trei era, foarte probabil,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

