Neatenția unui șofer in varsta de 74 de ani a stat la baza producerii unui accident ce putea avea consecințe deosebit de grave. Din fericire, in fișa de eveniment, rubrica „persoane decedate” a ramas goala, dar la spital au ajuns patru persoane ranite din vina septuagenarului. S-a intamplat ieri dupa-amiaza pe drumul european 85, in […]