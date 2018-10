Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a jurat, luni seara, la Antena 3, ca nu a semnat scrisoarea prin care i se cerea demiterea lui Liviu Dragnea. Asta, in ciuda informațiilor certe prezentate de STIRIPESURSE.RO. Printre cei 28 de lideri care au semnat scrisoarea s-a numarat și Fifor, dar ministrul Apararii a ținut sa dezminta…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, a fost invitat la Comisia pentru politica externa a Senatului pentru a da explicații privind declarațiile de dupa scrisoarea lui Giuliani , dar și in legatura cu activitatea sa ca sef al reprezentantei diplomatice…

- Presedintele Senatulu, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat luni seara la Antena 3 ca ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, va fi audiat miercuri, in Comisia de politica externa a Senatului, pentru a da explicatii cu privire la activitatea sa de ambasador, dar si cu privire la declaratiile…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit la Antena 3 despre conflictul dintre primarul Capitalei, Gabriela Firea, și președintele PSD, Liviu Dragnea. Fifor este convins ca cei doi vor trece peste neințelegeri. Mihai Fifor crede ca Liviu Dragnea și Gabriela Firea se vor impaca și ca tot conflictul…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Calin Popescu Tariceanu, a facut referire in acesta seara la Antena 3, la fostul șef al SRI, actualmente ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, spunand ca „a observat ca este foarte activ si ca nu i se pare normal ca cel care a patronat practicile ilegale in tara sa reprezinte Romania in SUA”.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a sustinut vineri, intr-o conferinta de presa, ca se va discuta in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Pe de alta parte, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi seara ca „atata vreme cat presedintele…