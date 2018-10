Cum a fost ucis jurnalistul saudit Jamal Khashoggi

Editorialistul, un critic al Riadului, s-a dus la consulat pe 2 octombrie, cu demersuri administrative in vederea casatoriei sale cu o femeie turca. El nu a mai fost vazut de atunci. Ziarul scrie ca a avut acces la inregistrari audio cu ceea ce s-a intamplat in consulat.



Potrivit Yeni Safak, Khashoggi a fost torturat in timpul unui interogatoriu, in care agenti sauditi i-au taiat degetele. Dupa aceea, jurnalistul a fost ”decapitat”, potrivit acestui cotdian proguvernamental, care nu precizeaza cum a avut acces la aceste inregistrari.



Oficialitati turce au acuzat Riadul ca…