Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- Sunt organizate mai multe filtre, astazi, în județul Argeș, dupa ce un tânar a fost dat jos dintr-o mașina, iar acesta a fost gasit mort. Totul s-a petrecut pe o strada centrala a municipiului Pitești, iar polițiștii încearca sa dea de urma șoferului care a fugit. Purtatorul de…

- UPDATE. Tanarul gasit decedat ar fi consumat droguri. Se pare ca și ceilalți pasageri din mașina sunt sub influența narcoticelor. Cand au vazut ca amicului lor i se face rau, aceștia au decis sa-l arunce din mașina. Din primele informații se pare ca pe trupul barbatului nu sunt urme de violența, astfel…

- Politistii din Chisinau l-au retinut pe urme fierbinti pe autorul apelului telefonic care a anuntat Politia luni, 5 martie, ca in parcul de troleibuze nr.1 a fost instalata o bomba. Acesta sa dovedit a fi in varsta de 30 ani, domiciliat in Capitala. Fiind audiat, el si-a recunoscut actiunile, comunicand…

- Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit martorilor, Matias Messi, in varsta de 35 de ani, se afla la volanul unui Land Rover, pe un boulevard din Villa Gesell, sambata seara, si a intrat cu masina intr-un Volkswagen Vento. Dupa accident, fratele…

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost retinut de politie dupa ce a provocat un accident si l-a amenintat cu arma pe soferul celeilalte masini, in orasul Villa Gesell. Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit…

- Un tanar de 30 de ani din Slivilești a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior pus sub control judiciar sub acuzația de furt calificat. Potrivit poliției, acesta ar fi sustras un autoturism ce aparține unui barbat, de 37 de ani, din comuna Vagiulesti, care se afla parcat pe strada Minerului, din…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Un barbat, banuit de comiterea infractiunilor de distrugere si amenintare a fost identificat de catre politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii infractiunilor de distrugere si amenintare, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au identificat si retinut…

- Scene demne de scenariul unui film s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un autovehicul condus de un tanar beat crita. Politistii, a caror masina, un VW Polo, a fost lovita intervenisera in ajutorul unui alt echipaj…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe strada Plaiestilor, fiind implicate doua autoturisme. Unul dintre ele apartine unei scoli de soferi. Elevul aflat la volan circula pe drum cu prioritate in momentul in care a fost lovit in plin de un alt sofer care nu i-a acordat drept…

- Politistii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, duminica, mai multi proprietari de masini si-au gasit vehiculele vandalizate. Mai mulți șoferi care și-au lasat mașinile parcate pe Strada 13 Decembrie s-au trezit cu oglinzile rupte. Autoturismele lor au fost vandalizate sambata noaptea, iar din imaginile…

- Politistii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, duminica, mai multi proprietari de masini si-au gasit vehiculele vandalizate. Mai mulți șoferi care și-au lasat mașinile parcate pe Strada 13 Decembrie s-au trezit cu oglinzile rupte. Autoturismele lor au fost vandalizate sambata noaptea, iar din imaginile…

- Politistii din intreaga tara au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.600 de evenimente si au constatat 650 de infractiuni. Peste 140 dintre acestea au vizat regimul rutier. Agentii de circulatie au retinut peste 500 de permise si 163 de certificate de inmatriculare, potrivit unui comunicat…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- Poliția Locala Satu Mare a organizat in noaptea de joi, 15 spre azi, 16 februarie, o acțiune in blocul de pe strada Horea 6. Persoanele care locuiau fara forme legale au fost sancționate contravențional și se va dispune evacuarea acestora. Acțiunea oamenilor legii vine dupa controalele efectuate pe…

- Poliția locala a blocat o strada din centrul municipiului Alba Iulia, mai mult de 15 minute, la o ora de varf, pentru a putea ridica o mașina parcata pe marginea drumului. S-a intamplat in Piața I.C. Bratianu, in jurul orei 11. Polițiștii au blocat strada pe o distanța de aproximativ 50 de metri, de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie bulgara și R. Moldova care conducea un ansamblu de vehicule desi permisul de conducere valabil detinut nu ii dadea dreptul.

- Politistii din Chisinau sunt in cautarea tanarului care apare in imagini. Individul a sustras un stergator de parbriz de la automobilul Peugeot parcat in curte aunui bloc de pe Bulevardul Moscovei din Capitala. Dupa comiterea furtului, acesta a urcat intr-un automobil de model BMW si a parasit locul…

- Aseara, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, la Romania TV, despre salariile politistilor, prilej cu care a infirmat informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 08:00 16:00.Carmen Dan a mai declarat ca mesajul conform caruia politistii…

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru autoturismul pe care il conducea.

- Politistii locali, impreuna cu echipa Urbis Serv au intrat de astazi in actiune si au demarat operatiunea de ridicare a masinilor oprite ori stationate neregulamentar. Prima strada pe care s-a actionat a fost Pietroasele, iar soferii se poate spune ca au avut noroc. Asta pentru ca au ajuns la masina…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…

- Un barbat din Chișinau, în vârsta de 46 de ani, s-a dus în vizita la un amic, i-a sustras din casa acestuia cheia de la mașina de model Skoda Octavia, apoi i-a furat automobilul.

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat, luni, pe un tanar de 23 de ani, din comuna Adamus, judetul Mures, banuit de comiterea unei tentative de furt. In noaptea de 28/29 decembrie 2017, tanarul ar fi patruns, prin efractie, intr-un autoturism parcat pe strada Traian din Alba Iulia, cu scopul de…

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Soarta crunta pentru o ingrijitoare a Spitalului Județean Tulcea, care a fost calcata de mașina de gunoi. Femeia a vrut sa traverseze strada, insa a fost strivita de șoferul unei mașini de la serviciul de salubritate care nu s-ar fi asigurat cand a dat cu spatele. Accidentul mortal a avut loc, joi dupa-amiaza,…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.Mai exact, conform IPJ Cluj, în noaptea de 14/15 ianuarie…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, informeaza Romania TV. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut controla masina. Citeste si Accident GRAV in zona Sema Parc din Capitala. Trei persoane au ajuns la SPITAL A rupt un gard…

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- Bprbatul de 33 de ani a sunat la 112 si a reclamat ca masina i-a fost furata din fata casei. Politistii au gasit autoturismul pe un camp din apropierea localitatii. In urma cercetarilor s-a stabilit ca masina nu a fost furata, ci abandonata chiar de catre barbatul care a reclamat furtul. Acesta a…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au arestat un barnat dar în urmarire nationala si internationala, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 3 ianuarie…

- Mai mulți turiști români au decis sa-și petreaca Revelionul într-o stațiune montana din Serbia, însa, ajunși acolo, și-au dat seama ca n-a fost cea mai buna idee. Românii au ramas fara mașinile personale pe care le lasasera în parcarea hotelului la care s-au cazat. …

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cuza șoferului. Acesta, in varsta de 49 de ani, circula pe strada Stan Vidrighin. La intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu nu a mai luat virajul și a intrat in scuarul sensului giratoriu. Mașina scapata de sub control s-a oprit intr-un stalp…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- Era trecut de miezul nopții cand in cartierul galațean I. C. Frimu o bubuitura puternica a trezit zeci de oameni. La scurt timp, proprietarul unei mașini de teren avea sa afle ca autoturismul ii fusese incendiat. Mașina a fost distrusa in totalitate, iar valoarea pagubelor se ridica la 160.000 de…

- Unor soferi din Moldova le este pe plac sa incalce regulile de circulatie si in acelasi timp incearca pe cat este de posibil sa evite amenzile rutiere. Este si cazul unui proprietar de Porsche Cayenne care a apelat la o „metoda de protectie" clasica.

- Un barbat de 37 de ani din Moldova Noua este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis dupa ce a pierdut controlul volanului si a ramas suspendat pe o strada din oras. Soferul care a ajuns in aceasta situatie a atras atentia trecatorilor, care au sunat la 112,…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…